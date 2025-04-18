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17-18 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

17-18 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 01:02

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Şaşırtan Bir İsim Karşıladı!

Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Şaşırtan Bir İsim Karşıladı!

Tatilden dönen Saraçoğlu, soluğu 'o' ismin yanında aldı. İkili kucaklaşıp hasret giderdi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Vefat Eden Evladını Ölüm Yıldönümünde Andı

Vefat Eden Evladını Ölüm Yıldönümünde Andı

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a uygun ilik bulunamamış ve nakil yapılamamıştı. Şallı, oğlunun vefatının beşinci yılında sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşım yaptı.

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Fenomen Düğününün Böylesi Dedirtti, Altınlar Havada Uçuştu!

Fenomen Düğününün Böylesi Dedirtti, Altınlar Havada Uçuştu!

Aleyna Dalveren'in düğününde Sıla Doğu'dan İbrahim Tatlıses'e pek çok isim yer alırken, düğünün ihtişamı dikkat çekti. Ünlü isimlerin düğün özel şovları ise olay oldu.

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Hayatını Kaybeden Set Arkadaşıyla Çekildiği Bir Videoyu Paylaştı

Hayatını Kaybeden Set Arkadaşıyla Çekildiği Bir Videoyu Paylaştı

'Taki' lakaplı set amiri Serkan Sükiyen'in vefatının ardından arkadaşını yaptığı paylaşımla andı.

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Tarkan Annesinin Cenazesinde Zor Anlar Yaşadı

Tarkan Annesinin Cenazesinde Zor Anlar Yaşadı

Tarkan’ın ablası Gülay Yükseloğlu gözyaşlarına boğuldu.

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Teoman'dan Bomba İtiraf: Bir Zamanlar Eski Eşi Ayşe Kaya'dan Büyük Fırça Yemiş!

Teoman'dan Bomba İtiraf: Bir Zamanlar Eski Eşi Ayşe Kaya'dan Büyük Fırça Yemiş!

Kavgadan bahsederken, konuyu bir anda eski eşinden 'acıtan' bir örnekle bağladı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Murat Boz'un Görücü Usulüyle İmtihanı!

Murat Boz'un Görücü Usulüyle İmtihanı!

Annesinin evlenmesini istemesi üzerine bulduğu görücü usulü gelin adaylarıyla ilgili anısını anlatan ünlü şarkıcı, samimi ve esprili tavrıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Selin Yağcıoğlu, Ayrılığın Ardından Gözyaşlarıyla Dillere Düştü!

Selin Yağcıoğlu, Ayrılığın Ardından Gözyaşlarıyla Dillere Düştü!

Selin Yağcıoğlu ve iş dünyasının gözde bekarı Allan Hakko, iki yıl süren ilişkilerini noktaladı. Çiftin ayrılığı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsettik:

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Yurt Dışı Yasağına Tepki Yunanistan'dan Geldi!

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Yurt Dışı Yasağına Tepki Yunanistan'dan Geldi!

Pek çok kişinin arka çıktığı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Yunan sanatçılar ve Yunanistan Oyuncu Sendikası'ndan destek yağdı.

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Ebru Gündeş'te Yapay Zekaya Klip Yaptıranlar Kervanına Katıldı!

Ebru Gündeş'te Yapay Zekaya Klip Yaptıranlar Kervanına Katıldı!

Yeni şarkısının klibinin yapay zeka ile oluşturulduğunu açıklayan Gündeş, güzelliği için de ayrıca teşekkür etti.

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İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a Flörtöz Hamleler!

İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a Flörtöz Hamleler!

Yeşilçam döneminde öpüşme sahneleri olay olan ikiliden Tatlıses, Avşar'ın programına konuk oldu. Tatlıses'in Avşar'a iltifatları gündem oldu.

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Reckol Bir Ömür Mutluluğa "Evet" Dedi!

Reckol Bir Ömür Mutluluğa "Evet" Dedi!

Recep Eker isimli rapçi, Ürdün'de dünyaevine girdi.

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Mabel Matiz'in "Gök Mavi"si Çıktı!

Mabel Matiz'in "Gök Mavi"si Çıktı!

Saraçhane protestolarından ilhamla yazılan şarkı, gündeme adeta damgasını vurdu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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