17-18 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Afra Saraçoğlu'nu Havalimanında Şaşırtan Bir İsim Karşıladı!
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Vefat Eden Evladını Ölüm Yıldönümünde Andı
Fenomen Düğününün Böylesi Dedirtti, Altınlar Havada Uçuştu!
Hayatını Kaybeden Set Arkadaşıyla Çekildiği Bir Videoyu Paylaştı
Tarkan Annesinin Cenazesinde Zor Anlar Yaşadı
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Teoman'dan Bomba İtiraf: Bir Zamanlar Eski Eşi Ayşe Kaya'dan Büyük Fırça Yemiş!
Murat Boz'un Görücü Usulüyle İmtihanı!
Selin Yağcıoğlu, Ayrılığın Ardından Gözyaşlarıyla Dillere Düştü!
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Yurt Dışı Yasağına Tepki Yunanistan'dan Geldi!
Ebru Gündeş'te Yapay Zekaya Klip Yaptıranlar Kervanına Katıldı!
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İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a Flörtöz Hamleler!
Reckol Bir Ömür Mutluluğa "Evet" Dedi!
Mabel Matiz'in "Gök Mavi"si Çıktı!
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