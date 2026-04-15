16 Yıl Sonra Artık Yeter Dediler: Bir Ülke “Yeter” Dediğinde Ne Değişir, Biz Ne Zaman Diyeceğiz?

On altı yıl boyunca devletin neredeyse tüm mekanizmalarını kontrol eden bir iktidar, anayasayı yeniden yazan, medyayı şekillendiren, uluslararası destek alan bir yapı… Ve buna rağmen gelen bir kayıp. İnsan ister istemez şu soruyu soruyor: Bu kadar güçlü bir düzen nasıl sarsılır? Size tanıdık geliyor mu?

Seçimi kazanan Peter Magyar’ın söylediklerine bakınca cevap biraz daha netleşiyor. Çünkü vaatler büyük ideallerden değil, neredeyse unutulmuş temel kavramlardan oluşuyor: hukuk devleti, parlamentonun yeniden işlev kazanması, olağanüstü halin kaldırılması, kamu kaynaklarının denetlenmesi, yolsuzlukla mücadele. Yani aslında bir ülkenin olması gereken en basit refleksleri.

Bir toplum ne zaman bu kadar temel şeyleri yeniden talep etmek zorunda kalır? Daha doğrusu, bu kadar temel olan bir şey ne zaman lüks gibi anlatılmaya başlanır?

Bu soruyu Macaristan’a bakarak sormak kolay. Zor olan, aynı soruyu kendimize yöneltmek.