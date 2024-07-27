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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 23:56

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası’nın dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası’nın dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti ve turnuvada 4’te 4 yaparak namağlup şampiyon oldu.

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası’nın dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti ve turnuvada 4’te 4 yaparak namağlup şampiyon oldu.
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