16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu
16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Namağlup Şampiyon Oldu
16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası’nın dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
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16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası’nın dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti ve turnuvada 4’te 4 yaparak namağlup şampiyon oldu.
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