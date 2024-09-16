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16 Eylül Haftasının İlk Gününde Yatırımcılara Büyük Kazanç Getiren 10 Hisse Senedi!

etiket 16 Eylül Haftasının İlk Gününde Yatırımcılara Büyük Kazanç Getiren 10 Hisse Senedi!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 20:32

Borsa İstanbul'da 16 Eylül haftası, yüzleri güldüren hisselerle başladı. Haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken büyük yükseliş, özellikle bazı şirketlerin fiyat ve değerlerindeki hızlı artışla yatırımcıların ilgisini çekti. Bu hareketlilik, farklı sektörlerden hisselerle beraber yatırımcılara kazanç kapıları araladı. Peki, hangi hisseler öne çıktı?

İşte, haftaya yükselişle başlayan bazı hisseler:

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1. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)

1. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)

Elite Naturel, 30,36 TL fiyata ulaşarak %10,00 artış gösterdi. Organik gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket, sağlıklı beslenmeye yönelik talebin artmasıyla yatırımcıları cezbediyor.

2. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

2. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

DURDO hisseleri, 12,65 TL fiyatla %10,00 oranında yükseldi. Ambalaj ve basım sektöründe güçlü bir konuma sahip olan şirket, artan siparişlerle birlikte değer kazandı.

3. FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)

3. FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)

FLAP hissesi, haftanın ilk işlem gününde 10,56 TL seviyesine ulaşarak %10,00 değer kazandı. Turizm ve otomotiv sektöründeki büyümesiyle dikkat çeken şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

4. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

4. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG)

TBORG, haftanın ilk işlem gününde 132,00 TL seviyesine ulaşarak %10,00 artış kaydetti. Alkollü içecek sektöründe lider olan şirket, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

5. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

5. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

YGYO hisseleri, 8,69 TL fiyata çıkarak %10,00 değer kazandı. Gayrimenkul sektöründeki toparlanma sinyalleriyle birlikte şirket, yatırımcıların radarına girdi.

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6. Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)

6. Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB)

EGGUB, haftaya 76,00 TL seviyesinde %9,99 artışla başladı.

7. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic Paz A.Ş. (ULAS)

7. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic Paz A.Ş. (ULAS)

ULAS hisseleri, 22,06 TL fiyatla %9,97 yükseliş gösterdi. Turizm sektöründeki hareketlilik, şirketin hisselerinin hızlı bir yükseliş yaşamasına katkı sağladı.

8. Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

8. Burçelik Vana Sanayii ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

BURVA hissesi, 129,00 TL seviyesine çıkarak %9,97 artış kaydetti.

9. Niğbaş Niğde Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

9. Niğbaş Niğde Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

NIBAS hisseleri, 17,78 TL fiyatla %9,96 oranında yükseldi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket, artan projelerle birlikte güçlü bir çıkış yaptı.

10. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

10. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

AZTEK, 58,00 TL seviyesine ulaşarak %9,95 artış gösterdi. Teknoloji ürünlerinde faaliyet gösteren şirket, dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde yatırımcılar için cazip hale geldi.

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