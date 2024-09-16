16 Eylül Haftasının İlk Gününde Yatırımcılara Büyük Kazanç Getiren 10 Hisse Senedi!

Borsa İstanbul'da 16 Eylül haftası, yüzleri güldüren hisselerle başladı. Haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken büyük yükseliş, özellikle bazı şirketlerin fiyat ve değerlerindeki hızlı artışla yatırımcıların ilgisini çekti. Bu hareketlilik, farklı sektörlerden hisselerle beraber yatırımcılara kazanç kapıları araladı. Peki, hangi hisseler öne çıktı?

İşte, haftaya yükselişle başlayan bazı hisseler: