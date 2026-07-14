15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT, Metro, Marmaray ve Köprüler Bedava mı?
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil kapsamında toplu taşıma ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle İETT, Marmaray, metro ve metrobüsü kullanacak vatandaşlar, 15 Temmuz'da hangi ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını araştırıyor. İşte 15 Temmuz 2026'da geçerli ulaşım düzenlemesine dair tüm detaylar...
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15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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15 Temmuz'da İETT Ücretsiz mi?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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