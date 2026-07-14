15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT, Metro, Marmaray ve Köprüler Bedava mı?

Hayır. Resmî Gazete'de yayımlanan karar yalnızca belirli raylı sistem hatlarını kapsıyor. İETT otobüsleri ve metrobüs için ülke genelinde ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca bir karar açıklanmadığı sürece İETT seferleri normal ücret tarifesiyle hizmet verecek.

15 Temmuz'da Köprüler Ücretsiz mi?

Hayır. 15 Temmuz 2026 için Boğaz köprüleri ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulanacağına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle köprü ve otoyol geçişleri mevcut ücret tarifesi üzerinden devam edecek.