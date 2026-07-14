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15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT, Metro, Marmaray ve Köprüler Bedava mı?

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT, Metro, Marmaray ve Köprüler Bedava mı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 16:06
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil kapsamında toplu taşıma ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle İETT, Marmaray, metro ve metrobüsü kullanacak vatandaşlar, 15 Temmuz'da hangi ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını araştırıyor. İşte 15 Temmuz 2026'da geçerli ulaşım düzenlemesine dair tüm detaylar...

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15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Evet, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirli raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Gün boyunca ücretsiz hizmet verecek hatlar şunlar:

Bunun yanı sıra Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışa özel uygulama kapsamında 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

15 Temmuz'da İETT Ücretsiz mi?

15 Temmuz'da İETT Ücretsiz mi?

Hayır. Resmî Gazete'de yayımlanan karar yalnızca belirli raylı sistem hatlarını kapsıyor. İETT otobüsleri ve metrobüs için ülke genelinde ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca bir karar açıklanmadığı sürece İETT seferleri normal ücret tarifesiyle hizmet verecek. 

15 Temmuz'da Köprüler Ücretsiz mi?

Hayır. 15 Temmuz 2026 için Boğaz köprüleri ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulanacağına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle köprü ve otoyol geçişleri mevcut ücret tarifesi üzerinden devam edecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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