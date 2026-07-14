15 Temmuz’da Kargolar Açık mı, Teslimat Yapılacak mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG Kargo Çalışma Durumu

Hayır, 15 Temmuz resmi tatil olduğu için PTT başta olmak üzere kargo firmalarının şubeleri büyük ölçüde kapalı olacak. Kamu kurumu statüsündeki PTT, resmi tatil kurallarını istisnasız uyguladığından şubelerinde kargo kabulü, gönderim ve teslim alma işlemleri yapılamayacak. Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi özel firmalar için çalışma zorunluluğu bulunmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar bu firmaların da şubelerini kapalı tuttuğunu gösteriyor. Trendyol Express ve HepsiJet gibi e-ticaret odaklı bazı firmaların da kapalı olacağı biliniyor.