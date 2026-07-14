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15 Temmuz’da Kargolar Açık mı, Teslimat Yapılacak mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG Kargo Çalışma Durumu

15 Temmuz’da Kargolar Açık mı, Teslimat Yapılacak mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve MNG Kargo Çalışma Durumu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 15:00
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşırken internetten sipariş verenler ve acil gönderisi olanlar kargo firmalarının çalışma düzenini araştırmaya başladı. “15 Temmuz’da kargolar açık mı?”, “Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo dağıtım yapacak mı?” ve “PTT Kargo teslimat yapıyor mu?” soruları resmi tatil öncesinde arama motorlarında öne çıkıyor. E-ticaret platformlarıyla çalışan Trendyol Express ve HepsiJet gibi firmaların uygulamaları da merak ediliyor. İşte 15 Temmuz 2026 kargo çalışma takvimine dair merak edilen tüm detaylar…

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15 Temmuz’da Kargolar Açık mı?

15 Temmuz’da Kargolar Açık mı?

Hayır, 15 Temmuz resmi tatil olduğu için PTT başta olmak üzere kargo firmalarının şubeleri büyük ölçüde kapalı olacak. Kamu kurumu statüsündeki PTT, resmi tatil kurallarını istisnasız uyguladığından şubelerinde kargo kabulü, gönderim ve teslim alma işlemleri yapılamayacak. Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo gibi özel firmalar için çalışma zorunluluğu bulunmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar bu firmaların da şubelerini kapalı tuttuğunu gösteriyor. Trendyol Express ve HepsiJet gibi e-ticaret odaklı bazı firmaların da kapalı olacağı biliniyor.

15 Temmuz’da Kargolar Teslim Edilecek mi?

15 Temmuz’da Kargolar Teslim Edilecek mi?

Hayır, resmi tatil nedeniyle kargo firmalarının dağıtım ekipleri o gün görev yapmayacağı için teslimatlar duracak. Paketler ve internet siparişlerinin tesliminde bir günlük gecikme yaşanması bekleniyor. Firmaların büyük bölümünde dağıtım işlemleri, tatilin ardından ilk iş günü olan 16 Temmuz Perşembe günü normal mesai düzeninde yeniden başlayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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