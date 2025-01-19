15 Soruluk Psikoloji Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
15 Soruluk Psikoloji Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
Bu testteki sorular, psikoloji dünyasının en ilgi çekici ve merak uyandıran konularından seçildi. İnsan beyninin gizeminden, davranışsal psikolojiye kadar birçok konuyu içeriyor.
Peki, siz bu 15 soruluk Psikoloji Genel Kültür Testinde full çekebilecek misiniz?
Haydi!
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1. Pavlov’un koşullanma deneyleri hangi konuda yapılmıştır?
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2. İnsanlarda öğrenme süreci genellikle hangi yaşlarda başlar?
3. Fikir veya davranışları etkilemeye yönelik iletişim nasıl adlandırılır?
4. Çocuğun gelişimini etkileyen faktörler arasında hangisi biyolojik faktördür?
5. İyilik halini arttıran psikoloji dalı hangisidir?
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6. Hangisi bir algı yanılmasıdır?
7. Ünlü birinin kendisine aşık olduğuna inanan insanların sahip olduğu rahatsızlık hangisidir?
8. Masadaki malzemeleri sıklıkla belli bir düzene sokan insanın yaptığı davranışa ne denir?
9. Çocuk psikolojisi gelişimi ve eğitimi veren uzmanlara ne ad verilir?
10. Kişinin sevdiği birini hastalık derecesinde kıskanması sendromu Shakespeare'in hangi eseriyle adlandırılır?
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11. Psikoanalitik teoride, kişiliğin bilinç dışı kısmını temsil eden ve ilkel dürtüleri barındıran yapıya ne denir?
12. Bir kişiye ya da bir duruma karşı geliştirilen korku, kaygı gibi aşırı duygusal tepkilere ne denir?
13. İnsanların, başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamak ve bu doğrultuda tepki vermek yeteneği hangi terimle ifade edilir?
14. Aşağıdaki psikolojik sorunlardan hangisi, bir kişinin kendini aşırı derecede değersiz, umutsuz ve mutsuz hissetmesine yol açar?
15. Aşağıdaki psikolojik bozukluklardan hangisi, kişinin gerçeklikten kopmasına, halüsinasyonlar ve sanrılar yaşamasına yol açar?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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