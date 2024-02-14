14 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Şubat Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır'da yaşayan Sevcan Toparlı (39) böbrek yetmezliği hastası 16 yıllık eşi Hakan Toparlı’ya (40) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde böbreğini bağışladı.
Resmi ziyaretlerde bulunmak için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda 'darbeci' ve 'katil' dediği Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
İYİ Parti, bugün Ankara’nın ilçeleri için aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Genel Başkan Meral Akşener’in de katıldığı toplantıda kavga çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden felaketinin ardından Mustafa Sandal, Binali Yıldırım'a bakın nasıl çağrıda bulundu?
2000 yılında Romanya’da meydana gelen siyanür madeni kazasında neler yaşandı?
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İstanbul Üniversitesi'nin halka açılmasının ardından sosyal medyada öğrencilerin yayınladığı görüntüler ve isyanları herkesin ağzını açık bırakmıştı. Gündemde tartışma konusu olan ve öğrencileri bir hayli rahatsız eden durumu, daha önce kişisel gelişim uzmanı Can Aydoğmuş'un bir yazısında kaleme aldığı ortaya çıktı!
Gazetesi İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi’nden Ankara’nın Çankaya ilçesinde belediye başkan adayı oldu.
Gazeteci Bahadır Özgür, yine aynı şirketin bu sefer Artvin’de tüm uyarılara rağmen siyanürle altın aramaya başlayacağını yazdı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketi Dearsan Shipyard, Kazakistan'da tersane kurmak ve savaş gemisi üretmek için imzaları attı.
Sevgililer Günününde, 'Ne hediye alsam?' derdine son veren sürpriz Samsun'dan geldi.
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki bulunan altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrasında işçiler göçük altında kalmıştı. Madencileri arama çalışmaları devam ederken, madeni işleten Anagold şirketinin SMS ile işçilere mesaj attığı ortaya çıktı. Şirket, işçilerin basına konuşmamaları için uyarmış.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 13 il için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Güneydoğu’da yağışların kuvvetli olacağı ve su baskınlarına karşı dikkat edilmesi gerektiği açıklandı. Ayrıca İstanbul’da 30 saatlik kesintisiz yağmur beklentisi var.
Madeni işleten şirket, yaşanan maden faciası sonrasında yapılan ölçümlerde tehlikeli bir duruma rastlanılmadığını açıkladı.
AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Turgut Altınok, seçim çalışmaları için gezdiği sokakta emeklilerin tepkisiyle karşılaştı.
Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' bir seçim döneminde daha seçim gündeminin nabzını tutmaya geliyor.
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Superbowl’u kazanan Kansas City Chiefs’in kutlamaları sırasında silahlar patladı. En az 8 el silah sesi duyurulurken, 10 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor. Silahlı iki kişi ise gözaltına alındı.
Samsun'da konser veren robot Aşık Veysel dinleyenleri hayrete düşürdü.
Her geçen gün artan şiddet ve taciz haberlerini duyduğumuz şu günlerde, bir taciz haberi de İstanbul'dan geldi.
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