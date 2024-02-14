AK Parti Adayı Turgut Altınok’a Sokakta Emekli Maaşı Tepkisi: “Hükümet Olmasa Emekli Maaşları Ödenmezdi”
AK Parti Adayı Turgut Altınok’a Sokakta Emekli Maaşı Tepkisi: “Hükümet Olmasa Emekli Maaşları Ödenmezdi”
AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Turgut Altınok, seçim çalışmaları için gezdiği sokakta emeklilerin tepkisiyle karşılaştı. Altınok, kendisine soru soran vatandaşları ‘provokasyon’ ile suçladı ve “hükümet olmasa emekliler maaş alamazdı” ifadelerini kullandı.
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Partilerin belediye başkanları seçim çalışmaları için sokağa inerken, vatandaşlar karşılarında gördükleri belediye başkanı adaylarına sık sık tepki gösteriyor.
Son olarak Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Turgut Altınok’a vatandaşlar, "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor madem, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" sorusunu sordu.
Altınok, "Başka iktidar olsa emekliler bu ülkede maaş alamazdı. Provokasyonu bırakalım" yanıtını verdi.
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