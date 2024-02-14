AK Parti Adayı Turgut Altınok’a Sokakta Emekli Maaşı Tepkisi: “Hükümet Olmasa Emekli Maaşları Ödenmezdi”

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Turgut Altınok, seçim çalışmaları için gezdiği sokakta emeklilerin tepkisiyle karşılaştı. Altınok, kendisine soru soran vatandaşları ‘provokasyon’ ile suçladı ve “hükümet olmasa emekliler maaş alamazdı” ifadelerini kullandı.