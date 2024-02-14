Aziz Yıldırım Savaş Gemisi İşine Girdi! Üretim Tarihi Belli Oldu
Aziz Yıldırım Savaş Gemisi İşine Girdi! Üretim Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketi Dearsan Shipyard, Kazakistan'da tersane kurmak ve savaş gemisi üretmek için imzaları attı.
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Tuzla'da küçük çaplı savaş gemisi, denizaltı ve fırkateynler üreten Aziz Yıldırım'ın da ortağı olduğu Dearsan Shipyard şirketi, yeni bir anlaşmaya imza attı.
Geçtiğimiz yıl Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet Dearsan Açık Deniz Karakol Botu OPV 76 üreten şirket, üretim faliyeti yürüteceği yerlere Kazakistan'ı da ekleme kararı aldı.
Şirketin ortakları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olması sosyal medyada gündem oldu.
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