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Aziz Yıldırım Savaş Gemisi İşine Girdi! Üretim Tarihi Belli Oldu

Aziz Yıldırım Savaş Gemisi İşine Girdi! Üretim Tarihi Belli Oldu

Aziz Yıldırım
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 19:21

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın şirketi Dearsan Shipyard, Kazakistan'da tersane kurmak ve savaş gemisi üretmek için imzaları attı.

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Tuzla'da küçük çaplı savaş gemisi, denizaltı ve fırkateynler üreten Aziz Yıldırım'ın da ortağı olduğu Dearsan Shipyard şirketi, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Tuzla'da küçük çaplı savaş gemisi, denizaltı ve fırkateynler üreten Aziz Yıldırım'ın da ortağı olduğu Dearsan Shipyard şirketi, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Geçtiğimiz yıl Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet Dearsan Açık Deniz Karakol Botu OPV 76 üreten şirket, üretim faliyeti yürüteceği yerlere Kazakistan'ı da ekleme kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl Nijerya Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet Dearsan Açık Deniz Karakol Botu OPV 76 üreten şirket, üretim faliyeti yürüteceği yerlere Kazakistan'ı da ekleme kararı aldı.

Şirketin ortakları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olması sosyal medyada gündem oldu.

Şirketin ortakları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olması sosyal medyada gündem oldu.

Dearsan Shipyard şirketinin anlaşmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Savunma Sanayimizin faaliyet alanlarında ülkemizi yurtdışında çeşitli ülkelerde başarıyla temsil eden Dearsan, çalıştığı projelere bir yenisini daha ekledi.17 Kasım tarihinde Dearsan olarak, Kazakistan Devlet Yetkilileri ile tersane yatırımı yapmak üzere bir sözleşme imzaladık. Söz konusu tersanenin, 2024 yılı başından itibaren gemi inşa faaliyetlerine başlaması öngörülmektedir. Söz konusu sözleşmenin tersanemize ve ülkemiz savunma sanayisine hayırlı olmasını dileriz.' ifadeleri yer aldı.

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