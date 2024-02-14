Kutlamada Silahlar Patladı: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Kutlamada Silahlar Patladı: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Superbowl’u kazanan Kansas City Chiefs’in kutlamaları sırasında silahlar patladı. En az 8 el silah sesi duyurulurken, 10 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor. Silahlı iki kişi ise gözaltına alındı.
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Meraklanan beklenen Superbowl’un kazananı Kansas City Chiefs olmuştu.
Şampiyonluk sonrasında kentte kutlamalar yapılırken, silahlı saldırı sonrasında kutlama yapanlardan en az 10 kişi yaralandı.
Büyük paniğin yaşandığı olayda polis ekipleri silahlı iki kişiyi gözaltına aldı.
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