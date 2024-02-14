Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kutlamada Silahlar Patladı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kutlamada Silahlar Patladı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 23:59

Superbowl’u kazanan Kansas City Chiefs’in kutlamaları sırasında silahlar patladı. En az 8 el silah sesi duyurulurken, 10 kişinin yaralandığı tahmin ediliyor. Silahlı iki kişi ise gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Meraklanan beklenen Superbowl’un kazananı Kansas City Chiefs olmuştu.

Meraklanan beklenen Superbowl’un kazananı Kansas City Chiefs olmuştu.

Şampiyonluk sonrasında kentte kutlamalar yapılırken, silahlı saldırı sonrasında kutlama yapanlardan en az 10 kişi yaralandı.

Şampiyonluk sonrasında kentte kutlamalar yapılırken, silahlı saldırı sonrasında kutlama yapanlardan en az 10 kişi yaralandı.

Büyük paniğin yaşandığı olayda polis ekipleri silahlı iki kişiyi gözaltına aldı.

Büyük paniğin yaşandığı olayda polis ekipleri silahlı iki kişiyi gözaltına aldı.

Yaşananlar 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?