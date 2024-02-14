Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Darbeci' Dediği Sisi Tarafından Karşılandı: 11 Yıl Sonra İlk Ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Darbeci' Dediği Sisi Tarafından Karşılandı: 11 Yıl Sonra İlk Ziyaret
Resmi ziyaretlerde bulunmak için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda 'darbeci' ve 'katil' dediği Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.
Erdoğan'ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, oğlu Bilal Erdoğan'ın da eşlik ettiği görüldü.
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2013 yılındaki darbe sonrası Mısır'la ilişkilerin kötüleşmesi ardından Kahire'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk ziyaret gerçekleşti.
Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz yıllarda sıkça adını 'darbeci' ve 'katil' olarak zikrettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyarette eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın da eşlik ettiği görüldü.
2013 yılındaki darbe sonrası İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle Mısır ile olan ilişkiler bozulmuş, Erdoğan, sert ifadelerle hedef aldığı Sisi ile ilgili 'Onunla aynı masaya oturmam' demişti.
Darbe sonrası Mursi ve Müslüman kardeşlerin simgesi haline gelen 'Rabia' işaretini sıkça kullanan Erdoğan, 2019'da yerel seçimlerde İstanbul adaylarıyla ilgili 'Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?' diyerek burada da Sisi üzerinden İmamoğlu'nu hedef almıştı.
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İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Sisi görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması ve başta İsrail-Hamas çatışması olmak üzere bölgesel meseleler masaya yatırılacağını duyurmuştu.
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