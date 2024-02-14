Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Darbeci' Dediği Sisi Tarafından Karşılandı: 11 Yıl Sonra İlk Ziyaret

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda 'darbeci' ve 'katil' dediği Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, oğlu Bilal Erdoğan'ın da eşlik ettiği görüldü.