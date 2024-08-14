14 Ağustos'ta Sanayi ve Ticaretin Güçlü Yükselişi: En Çok Artan Hisseler

14 Ağustos'ta borsa arenasında sanayi ve ticaret firmaları göz kamaştırdı. Yatırımcılara kazançlı bir gün yaşatan bu hisseler, gün boyunca en fazla değer kazananlar listesinde üst sıralarda yerini aldı. Peki, hangi hisselerin en çok getiri sağladığını öğrenmek ister misiniz? Hadi, birlikte inceleyelim.