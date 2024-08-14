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14 Ağustos'ta Sanayi ve Ticaretin Güçlü Yükselişi: En Çok Artan Hisseler

etiket 14 Ağustos'ta Sanayi ve Ticaretin Güçlü Yükselişi: En Çok Artan Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 23:41

14 Ağustos'ta borsa arenasında sanayi ve ticaret firmaları göz kamaştırdı. Yatırımcılara kazançlı bir gün yaşatan bu hisseler, gün boyunca en fazla değer kazananlar listesinde üst sıralarda yerini aldı. Peki, hangi hisselerin en çok getiri sağladığını öğrenmek ister misiniz? Hadi, birlikte inceleyelim.

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1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş.

1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) hisseleri, %10’luk bir artışla 12,43 TL seviyesine ulaştı. Sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken RTALB, güçlü Ar-Ge yatırımları ve büyüme potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

2. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

2. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

Hisseleri, %10’luk bir artışla 434,50 TL seviyesine ulaştı. Çimento sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan CMENT, artan ihracat performansı ve çevre dostu üretim teknikleriyle dikkat çekiyor.

3. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

3. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri, %10’luk bir artışla 91,30 TL seviyesine ulaştı. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirket, inovatif çözümleri ve yenilikçi projeleriyle öne çıkıyor.

4. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

4. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV), bu hafta %9,98 oranında bir artışla 52,00 TL seviyesine tırmandı! Tasarruf finansmanı alanında sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle öne çıkan KTLEV, yatırımcıların radarında.

5. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş.

5. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş.

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş. (ANGEN), hisselerinde %9,98'lik bir artış gerçekleştirdi ve 13,45 TL’ye yükseldi.

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6. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)

6. Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM)

Hisseleri, bugün %9,98'lik bir artışla 61,70 TL seviyesine yükseldi! Kimya sektöründe çevre dostu üretim yöntemleri ve yenilikçi ürünleriyle öne çıkan BAHKM, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

7. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

7. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT)

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) hisseleri, %10’luk bir artışla 116,60 TL'ye çıktı! Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden ONRYT, yenilikçi ürünleri ve güçlü Ar-Ge yatırımlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

8. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

8. Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC)

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) hisseleri, %9,96 oranında bir artışla 24,52 TL seviyesine ulaştı. İlaç ve sağlık sektöründeki güçlü konumu ve yenilikçi ürünleri ile öne çıkan TRILC, finansal performansı ve büyüme potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

9. Yiğit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9. Yiğit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hisseleri, %9,96'lık bir artışla 61,25 TL'ye çıktı! Aku malzemeleri ve inşaat sektöründeki etkileyici performansı ile öne çıkan Yiğit Aku, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

10. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT)

10. Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT)

Hisseleri, %9,95'lik bir artışla 339,75 TL seviyesine yükseldi! Hayvan yemleri konusunda sektörde sağlam bir üne sahip olan Banvit, vitaminli yem üretimindeki başarısıyla yatırımcıların radarında.

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