14 Ağustos'ta Sanayi ve Ticaretin Güçlü Yükselişi: En Çok Artan Hisseler
14 Ağustos'ta Sanayi ve Ticaretin Güçlü Yükselişi: En Çok Artan Hisseler
14 Ağustos'ta borsa arenasında sanayi ve ticaret firmaları göz kamaştırdı. Yatırımcılara kazançlı bir gün yaşatan bu hisseler, gün boyunca en fazla değer kazananlar listesinde üst sıralarda yerini aldı. Peki, hangi hisselerin en çok getiri sağladığını öğrenmek ister misiniz? Hadi, birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)
3. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.
4. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
5. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi Ticaret A.Ş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın