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14-20 Eylül 2026 Haftalık Numereskobunuz: Doğum Yılınıza Göre Bu Hafta Hangi Kapı Açılıyor?

etiket 14-20 Eylül 2026 Haftalık Numereskobunuz: Doğum Yılınıza Göre Bu Hafta Hangi Kapı Açılıyor?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.09.2026 - 16:17
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14–20 Eylül haftasında doğum yılı sayınıza göre hangi kapıların açıldığını, aşk, iş ve para konularında sizi nelerin beklediğini keşfedin. Haftalık sayınızın getirdiği fırsatları ve hayatınıza yön verecek özel sekansları inceleyerek haftaya rehberlik edin.

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SAYI SEKANSINIZ 1

SAYI SEKANSINIZ 1

BEKLEME DÖNEMİ BİTİYOR: BU HAFTA İLK ADIMI ATAN KAZANABİLİR

Doğum yılı sayısı 1 olanlar için 14–20 Eylül haftasının ana konusu yeni başlangıçlar, cesaret, iş ve kişisel kararlar.

Uzun zamandır başlatmak istediğiniz bir iş, proje, başvuru veya görüşme varsa bu hafta yeniden önünüze gelebilir. Sürekli doğru zamanı beklemek yerine hazırlığınızı tamamlayıp harekete geçmeniz gerekebilir.

İş hayatında yeni görevler, farklı bir pozisyon, yeni müşteri veya kendi işinizi kurmaya yönelik fikirler dikkat çekebilir. Bir süredir iş arıyorsanız çevrenizden gelecek bir bilgi önemli olabilir.

Para konusunda yeni gelir kapısı oluşturma isteğiniz güçlenebilir. Burada önemli olan yalnızca daha fazla kazanmak değil, kendi yeteneklerinizi maddi değere dönüştürebilmektir.

Aşkta bekâr 1’ler için yeni bir insan dikkat çekebilir. Geçmişten dönen biriyle yeni tanışacağınız biri arasında kalırsanız geçmişte ne hissettiğinizden çok, bugün karşınızdaki kişinin size ne sunduğuna bakın.

İlişkisi olanlarda geleceğe yönelik ciddi bir karar konuşulabilir.

Şans alanınız: Yeni başlangıçlar ve cesaret gerektiren işler.

Haftanın sayı mesajı:

SİZ HAZIR OLMADAN KAPI AÇILMADIĞINI DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ. BELKİ DE KAPI UZUN ZAMANDIR AÇIK VE İÇERİ GİRMEYİ BEKLEYEN SİZSİNİZ.

SAYI SEKANSINIZ 2

AŞKTA GERÇEK NİYET ORTAYA ÇIKIYOR: KİM SİZİNLE AYNI YÖNE BAKIYOR?

Doğum yılı sayısı 2 olanlarda aşk, ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar ön plana çıkıyor.

Bekâr 2’ler için yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Fakat bu haftanın en önemli konusu birinin hayatınıza girmesinden çok, o kişinin sizinle gerçekten aynı niyeti taşıyıp taşımadığı.

İlişkisi olanlarda karşılıklılık sınanabilir. Sürekli siz arıyor, siz soruyor, siz fedakârlık yapıyor ve ilişkiyi siz ayakta tutuyorsanız bu dengesizlik artık daha fazla dikkatinizi çekebilir.

Evli olanlarda eşle birlikte para, aile, ev veya gelecek planları konuşulabilir.

İş hayatında ortak hareket etmek, iş birliği yapmak ve doğru bağlantılar kurmak avantaj sağlayabilir.

Para konusunda ortak hesaplar ve birlikte yapılan harcamalarda sınırların belirlenmesi gerekebilir.

Şans alanınız: Doğru insanlarla kurulacak doğru bağlantılar.

Haftanın sayı mesajı:

GERÇEK İLİŞKİDE SÜREKLİ KARŞINIZDAKİNİN SİZİ SEÇMESİNİ BEKLEMEZSİNİZ. BAZEN EN BÜYÜK DEĞİŞİM, ÖNCE KENDİNİZİ SEÇTİĞİNİZDE BAŞLAR.

SAYI SEKANSINIZ 3

BEKLEDİĞİNİZ HABER GELEBİLİR: BİR MESAJ HER ŞEYİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Doğum yılı sayısı 3 olanlarda iletişim, haberler, sosyal medya, eğitim ve görüşmeler hareketleniyor.

Telefonunuzun daha fazla çalacağı, yeni insanlarla görüşeceğiniz veya uzun zamandır beklediğiniz bir haberin gündeme gelebileceği bir dönem olabilir.

İş hayatında toplantılar, satış, pazarlama, sosyal medya, eğitim, reklam ve iletişim gerektiren konular desteklenebilir. Kendinizi göstermeniz gereken bir iş yapıyorsanız geri planda kalmayın.

Para açısından iletişim yeteneğiniz yeni bir müşteri veya kazanç fırsatına dönüşebilir.

Bekâr 3’lerde mesajlaşmayla başlayan bir yakınlaşma dikkat çekebilir. Geçmişten birinin yeniden yazması da mümkün.

İlişkisi olanlarda konuşulmayan bir konuyu açıkça konuşmak ilişkinin yönünü değiştirebilir.

Eğitim alanında sınav, kurs, başvuru veya yeni bir öğrenim kararı gündeme gelebilir.

Şans alanınız: İletişim ve bağlantılar.

Haftanın sayı mesajı:

BAZEN KADER KAPINIZI ÇALMAZ. TELEFONUNUZU ÇALDIRIR. BU HAFTA DUYDUĞUNUZ HER HABERİ KÜÇÜMSEMEYİN.

SAYI SEKANSINIZ 4

PARA VE İŞTE SAĞLAM BİR DÖNEMİN TEMELİ ATILABİLİR

Doğum yılı sayısı 4 olanlarda iş, para, düzen, güvenlik ve gelecek planları ön planda.

Bu hafta size hızlı kazançtan çok kalıcı kazanç lazım.

İş değiştirmeyi, yeni proje başlatmayı veya maddi bir karar vermeyi düşünüyorsanız şartları ayrıntılı inceleyin.

İş hayatında sorumluluğunuz artabilir. Yaptığınız işin fark edilmesi veya sizden daha fazla şey beklenmesi mümkün.

Para açısından bütçe, tasarruf, borç ve gelecek planlaması önem kazanıyor.

Aşkta güven arayacaksınız. Bekâr 4’ler ciddi ilişkiye daha uygun bir insanla tanışabilir.

İlişkisi olanlarda ev, evlilik, birlikte yaşama veya geleceğe yönelik somut kararlar gündeme gelebilir.

Şans alanınız: Düzen kurmak ve uzun vadeli planlar.

Haftanın sayı mesajı:

ŞANS BAZEN GÖKTEN DÜŞEN BİR FIRSAT DEĞİLDİR. YILLARDIR KURDUĞUNUZ TEMELİN ÜZERİNE GELEN DOĞRU ZAMANDIR.

SAYI SEKANSINIZ 5

SAYI SEKANSINIZ 5

SÜRPRİZ BİR GELİŞME DÜZENİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR

Doğum yılı sayısı 5 olanlarda değişim, hareket, seyahat ve özgürlük isteği yükseliyor.

Beklenmedik bir teklif, yeni bir insan, ani bir seyahat veya iş planındaki değişiklik sizi şaşırtabilir.

İş hayatında farklı bir sektör veya dijital bir proje gündeme gelebilir.

Para konusunda fırsatlar çıkabilir fakat hızlı karar vermeyin. Özellikle “Bu fırsatı şimdi kaçırırsam bir daha gelmez” düşüncesiyle yapılan harcamalarda dikkatli olun.

Bekâr 5’lerde hızlı başlayan, yoğun ve heyecanlı bir tanışma yaşanabilir.

İlişkisi olanlarda özgürlük ve kişisel alan ihtiyacı artabilir.

Şans alanınız: Değişime açık olduğunuz alanlar.

Haftanın sayı mesajı:

HAYAT BAZEN PLANINIZI BOZAR ÇÜNKÜ SİZİN GÖREMEDİĞİNİZ BAŞKA BİR YOLU AÇMAYA ÇALIŞIYORDUR.

SAYI SEKANSINIZ 6

AŞKTA EN BÜYÜK SINAV: SEVGİ Mİ, ALIŞKANLIK MI?

Doğum yılı sayısı 6 olanlarda haftanın en güçlü konusu aşk, evlilik, aile ve yuva.

Bekâr 6’lar ciddi ilişki potansiyeli taşıyan bir insanla karşılaşabilir.

İlişkisi olanlarda geleceğe yönelik konuşmalar yapılabilir. Evlilik, birlikte yaşama veya aile kurma konusu gündeme gelebilir.

Ancak problemli bir ilişkiniz varsa çok daha önemli bir soruyla yüzleşebilirsiniz:

Bu insanı gerçekten sevdiğiniz için mi hayatınızda tutuyorsunuz, yoksa onu kaybetmekten korktuğunuz için mi?

İş hayatında insan ilişkileri belirleyici olacak.

Para konusunda ev ve aile kaynaklı harcamalar artabilir.

Şans alanınız: Aşk, aile ve ilişkiler.

Haftanın sayı mesajı:

SİZİ GERÇEKTEN SEVEN İNSAN HAYATINIZDA SÜREKLİ BELİRSİZLİK YARATMAZ. BU HAFTA SÖZLERE DEĞİL, DAVRANIŞLARA BAKIN.

SAYI SEKANSINIZ 7

UZUN ZAMANDIR HİSSETTİĞİNİZ BİR ŞEYİN GERÇEĞİNİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Doğum yılı sayısı 7 olanlarda sezgi, araştırma, eğitim ve içsel farkındalık ön planda.

Bu hafta hızlı karar vermekten çok gözlem yapmak size avantaj sağlayabilir.

İş hayatında perde arkasındaki bir bilgi ortaya çıkabilir.

Para konusunda büyük riskler yerine araştırma ve hesaplama öne çıkmalı.

Aşkta yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyebilir. Bekâr 7’ler daha derin ve zihinsel bağ kurabilecekleri kişilere çekilebilir.

İlişkisi olanlarda içine kapanmak yerine duyguları açıkça anlatmak önemli.

Eğitim, akademik çalışmalar ve araştırma açısından verimli bir hafta olabilir.

Şans alanınız: Bilgi ve doğru zamanlama.

Haftanın sayı mesajı:

HER ŞEYİN CEVABINI DIŞARIDA ARAMAYIN. BAZEN UZUN ZAMANDIR HİSSETTİĞİNİZ ŞEYİN NEDENİNİ ÖĞRENDİĞİNİZ ANDA BÜTÜN HİKÂYE DEĞİŞİR.

SAYI SEKANSINIZ 8

PARA KAPISI AÇILIYOR AMA BU KEZ ONU NASIL YÖNETECEĞİNİZ SINANACAK

Doğum yılı sayısı 8 olanlarda iş, kariyer, para ve güç ön plana çıkıyor.

Yeni müşteri, proje, görev veya geliri artırabilecek bir fırsat gündeme gelebilir.

Kendi işini yapanlar açısından önemli bağlantılar kurulabilir.

Ancak büyük vaatlerle gelen teklifleri mutlaka gerçek şartları üzerinden değerlendirin.

Para konusunda kazanç kadar yönetim de önemli olacak.

Aşkta kontrol mücadelelerinden kaçının.

Bekâr 8’ler güçlü, başarılı veya toplumda dikkat çeken bir insandan etkilenebilir. Fakat statünün karakter garantisi olmadığını unutmayın.

Şans alanınız: Kariyer, para ve liderlik.

Haftanın sayı mesajı:

PARA KAZANMAK GÜÇTÜR AMA PARAYI DOĞRU YÖNETEBİLMEK DAHA BÜYÜK BİR GÜÇTÜR. BU HAFTA ÖNÜNÜZE GELEN FIRSATIN BÜYÜKLÜĞÜNDEN ÇOK KALICILIĞINA BAKIN.

SAYI SEKANSINIZ 9

GEÇMİŞTEN BİRİ DÖNEBİLİR AMA ASIL SORU ONUN DÖNMESİ DEĞİL

Doğum yılı sayısı 9 olanlarda tamamlanma, geçmiş ve yeni bir döngüye hazırlanma teması öne çıkıyor.

Uzun zamandır sürüncemede kalan bir mesele sonuçlanabilir.

İş hayatında eski bir proje kapanabilir veya artık sizi ileri götürmeyen bir çalışma biçimini bırakabilirsiniz.

Para konusunda geçmiş borçları kapatmak ve gereksiz giderleri azaltmak önemli olabilir.

Aşkta geçmişten bir insan tekrar gündeme gelebilir. Eski sevgiliden haber almak veya yıllardır unutamadığınız birini yeniden düşünmek mümkün.

Fakat haftanın asıl sorusu onun dönüp dönmeyeceği değil:

O insan bugün karşınıza çıksa, siz hâlâ aynı ilişkiyi ister miydiniz?

Bekâr 9’lar geçmişle gerçek bir vedalaşma yaptıklarında yeni ilişkilere daha fazla alan açabilir.

Şans alanınız: Tamamlanma ve yeni döngülere hazırlanmak.

Haftanın sayı mesajı:

BAZEN GEÇMİŞ GERİ DÖNER. SİZİ GERİ GÖTÜRMEK İÇİN DEĞİL, ARTIK ORAYA AİT OLMADIĞINIZI GÖSTEREBİLMEK İÇİN.

14–20 EYLÜL HAFTASININ İKİ ANA SAYI ÇALIŞMASI

719628 — HAFTANIN ŞANS, PARA VE FIRSAT SEKANSI

621 528 714 — HAFTANIN BOLLUK, BEREKET VE AŞK MÜHRÜ

Bir hafta boyunca niyetinizi sürekli değiştirmeyin. Sizin için gerçekten önemli olan bir ana konu seçin:

Aşk mı?

Para mı?

İş mi?

Evlilik mi?

Eğitim mi?

Beklediğiniz bir haber mi?

Yeni bir başlangıç mı?

Sonra doğum yılı sayınızı bulun.

Çünkü bazen herkes aynı haftayı yaşar ama herkesin önünde aynı kapı açılmaz.

14–20 EYLÜL HAFTASININ SAYI MESAJI:

BAZEN ŞANS, BEKLEDİĞİNİZ KAPININ AÇILMASI DEĞİLDİR. YANLIŞ KAPININ KAPANIP DOĞRU KAPIYI SONUNDA GÖREBİLMEKTİR.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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