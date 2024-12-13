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14 - 20 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 14 - 20 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.12.2024 - 17:16

14 Aralık 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Aralık 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL

Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 55 TL

  • Ahir Çubuk / Misket Peynir 250 gr 59 TL

  • Sütaş / Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 135 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 195 TL

  • Banvit Piliç Schnitzel 72 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 69 TL

  • Vanet Piliç Kangal Sucuk 400 gr 59 TL

  • Burcu Cam Enginar Konservesi 540 gr 95 TL

  • Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 55 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 45 TL

  • Sinangil Çeşidim Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklava 400 gr 119 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL

Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 69 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 39 TL

  • Spon Jumbo Boy Çöp Torbası 10'lu 49,50 TL

  • Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li 25 TL

  • Spon Orta Boy Çöp Torbası 30'lu 19,50 TL

  • Spon Büzgülü Çöp Torbası 15'li 29,50 TL

  • Spon Mini Boy Çöp Torbası 40'lı 17,50 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 139 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 109 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 119 TL

  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 3 Litre 65 TL

  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 500 ml 59 TL

  • Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 119 TL

  • Vücut Spreyi Çeşitleri 200 ml 49 TL

10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat

10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat

  • Finish Quantum Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 149 TL

  • Selpak 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 84 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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