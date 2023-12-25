137 Sayısının Gizemi

“Fizikteki en lanet gizemlerden birisi bu sayı. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz evrenin en sihirli sayısı.”

Modern fiziğin öncülerinden Richard Feynman böyle ifade etmiştir “Fine Structure” yani “İnce Yapı” sabitini…

Gelin, tarihe adını altın harflerle yazdırmış çoğu büyük fizikçinin dikkatini çeken, hatta Paul Dirac’ın “Fizikte çözülmemiş en büyük problem.” dediği bu sayıyı biraz daha konuşalım,

1/137 oranına çok yakın bir sonuç veren ince yapı sabiti, Yunan alfabesinin ilk harfi olan “Alpha” ile gösterilir ve fizikte ışık ve maddeyle ilgili formüllerin neredeyse tamamında kullanılır.

Atomik boyutta, enerji seviyelerinde de kendine yer bulan bu sayıyla ilgili fizikçiler üzerinden bir de espri yapılır:

'Bir hırsızsanız ve bir fizikçinin çantasının kilidini açmaya uğraşıyorsanız, ilk olarak girmeniz sayı 137’dir.' derler.

Yine Nobel ödüllü bir fizikçi olan Eric Cornell de altın orana benzettiği bu sayı için şöyle demiştir;

“Atom, molekül, kimya ve biyoloji gibi düşük enerjili maddelerin fiziğinde her zaman bir oran vardır. Büyük olanların küçüğüne olan oranı ve bu oranlara baktığınızda tamamının Fine Structure’ın 1/137’nin katları olduğunu görürsünüz.”

Hani evrendeki dört temel kuvveti birleştirerek her şeyin teorisini “Theory of everything” bulmayı amaçlıyoruz ya! İşte 137 görünen o ki buna da veriyor. Yani kuantum fiziği ile izafiyet teorisinin kesiştiği bir teoride bu sabiteyi kullanmak çok olası.