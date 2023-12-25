137 Sayısının Gizemi
137 Sayısının Gizemi
“137 Sayısının da gizemi mi olurmuş…” dediğinizi duyar gibiyim,
Pekâlâ o zaman okumaya devam edelim,
Evvela bu sayının gizemini idrak edebilmek için size bazı bilgiler aktarmak isterim. Evrenin oluşabilmesi için belirli sabiteler gereklidir. Bu sabitler evrenin işleyişini anlamada bize kolaylık sağlar.
Birde sabit kabul edilen sayılar vardır. Mesela yer çekim ivmesi. Lakin o bile kutuplarda farklı, ekvatorda farklıdır.
Yine sabit kabul ettiğimiz ışık hızı bile o kadar da sabit değildir. Ölçümü neyle yaptığınıza ve hangi standartla belirttiğinize göre değişkenlik gösterebilir.
Ama Fine Structure sabiti öyle değildir. Ne yaparsanız yapın, hangi dilde, hangi ölçüm standardında ifade ederseniz edin sonuç değişmez.
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Sanki kâinatın tüm gizemlerini saklayan kasanın çözülmeyi bekleyen şifresi gibi… 137!
Bir yandan da bu alfa sayısı o kadar kritik bir değer ki! Mesela 137,03 yerine, 137,04 küsur olsaydı ne olurdu?
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