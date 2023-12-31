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13 Rock Klasiği: Efsanevi Grupların Unutulmaz Parçaları

etiket 13 Rock Klasiği: Efsanevi Grupların Unutulmaz Parçaları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 05:33

Bazı gruplar vardır yıllar geçse de eskimez ve asla unutulmaz. Adeta aklımıza mıh gibi kazınmış, döneminin en iyileri ve onların unutulmaz şarkıları ile dolu büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hadi rock fırtınası başlasın!

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1. Led Zeppelin - Stairway To Heaven

2. The Rolling Stones - Paint It, Black

3. The Beatles - Let It Be

4. Queen – Bohemian Rhapsody

5. Pink Floyd - Comfortably Numb

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6. U2 - With Or Without You

7. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

8. Eagles - Hotel California

9. Metallica: Enter Sandman

10. Scorpions - Send Me An Angel

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11. Aerosmith - Dream On

12. AC/DC - Highway to Hell

13. The Doors - Light My Fire

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