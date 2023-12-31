13 Rock Klasiği: Efsanevi Grupların Unutulmaz Parçaları

Bazı gruplar vardır yıllar geçse de eskimez ve asla unutulmaz. Adeta aklımıza mıh gibi kazınmış, döneminin en iyileri ve onların unutulmaz şarkıları ile dolu büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hadi rock fırtınası başlasın!