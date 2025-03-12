12 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
12 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı öğrenildi.
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İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanı’nda 4 gün kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.
Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker için yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serhan Asker “Ankara Adliyesi’ne geldim” dedi.
Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden olan oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Georgina Rodriguez'in hayatı, bir anda değişen bir masal gibi! Kimse, bir Gucci mağazasında çalışan sıradan bir kadının bir futbol yıldızıyla tanışıp, sadece aşkla değil, aynı zamanda lüks bir yaşamla da buluşacağına inanmazdı.
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Dr. Ayşegül Çoruhlu 122,5 yaşına kadar yaşamanın insanların doğuştan hakkı olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.
Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlardaki yerini aldı.
Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Kral Kaybederse romanından uyarlanan dizinin günü salı olarak belirlenince İsmail Hacıoğlu gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında oldukça sert sözler sarf etti.
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Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan influencerlarından biri olarak dikkat çekiyor. YouTube'un eski isimlerinden biri olan Özaslan, reklam iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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