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12 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

12 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.03.2025 - 20:23

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı öğrenildi.

Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı öğrenildi.

2016’dan beri yayın hayatını sürdüren Gazete Duvar’ın kapanmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kapanma kararının çalışanlara iletildiği öğrenildi.Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir, T24'e yaptığı açıklamada kapanma kararınının gerekçelerinden biri olarak Google algoritmalarındaki değişikliği gösterdi.

İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanı’nda 4 gün kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.

İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanı’nda 4 gün kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.

Ece Gürel’in annesi ile babası bugün soruşturmayı yürüten savcı ile 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Ece Gürel’in annesi ile babasının “bilgi sahibi” olarak verdiği ifadenin soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi.

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker için yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serhan Asker “Ankara Adliyesi’ne geldim” dedi.

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker için yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serhan Asker “Ankara Adliyesi’ne geldim” dedi.

Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden olan oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden olan oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.

Georgina Rodriguez'in hayatı, bir anda değişen bir masal gibi! Kimse, bir Gucci mağazasında çalışan sıradan bir kadının bir futbol yıldızıyla tanışıp, sadece aşkla değil, aynı zamanda lüks bir yaşamla da buluşacağına inanmazdı.

Georgina Rodriguez'in hayatı, bir anda değişen bir masal gibi! Kimse, bir Gucci mağazasında çalışan sıradan bir kadının bir futbol yıldızıyla tanışıp, sadece aşkla değil, aynı zamanda lüks bir yaşamla da buluşacağına inanmazdı.

Ama işte tam olarak böyle oldu! Bugün, dünyanın en ünlü futbolcusunun sevgilisi olarak adını duyuran Georgina, birçok insanın gıptayla baktığı bi hayata sahip.

Hadi, gelin birlikte Georgina'nın hayatındaki bu büyük değişimi ve Cristiano Ronaldo ile tanıştıktan sonra yaşadığı dönüşümü keşfedelim. Hem paraya, şöhrete sahip olup hem de insani değerlerinden nasıl ödün vermediğini, kayıplarla nasıl başa çıktığını ve bu yolculukta kimsesiz çocuklara nasıl destek olduğunu inceleyelim...

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Dr. Ayşegül Çoruhlu 122,5 yaşına kadar yaşamanın insanların doğuştan hakkı olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.

Dr. Ayşegül Çoruhlu 122,5 yaşına kadar yaşamanın insanların doğuştan hakkı olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.

İnsanlar uzun yaşamak ister çünkü hayatı dolu dolu yaşamak, deneyimlerini artırmak ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek arzusu, doğal bir içgüdüdür. Uzun yaşam, kişiye daha fazla fırsat, mutluluk ve başarı yaşama şansı sunar. Bu düşünceye katılan Dr. Ayşegül Çoruhlu ise, 122,5 yaşına kadar yaşamanın insanların doğuştan hakkı olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlardaki yerini aldı.

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlardaki yerini aldı.

Hem iftar hem de sahur programlarıyla Atv ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hatipoğlu dini bilgiler verirken dinleyicilerinden gelen sorulara da yanıt veriyor. Programın son bölümünde bir kadın  'Dua yerine enerjiyle birini kendimize bağlayabilir miyiz?' diye sorunca Nihat Hatipoğlu şaşkınlığını gizleyemedi.

Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Hans Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Benfica'yı eleyerek gelen başarıda İspanya'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın büyük payı vardı. 17 yaşındaki futbolcu, 3-1 biten karşılaşmada yıldızlaştı, Breel Embolo'nun rekorunu kırdı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Kral Kaybederse romanından uyarlanan dizinin günü salı olarak belirlenince İsmail Hacıoğlu gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Kral Kaybederse romanından uyarlanan dizinin günü salı olarak belirlenince İsmail Hacıoğlu gösterdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Sen Ağlama İstanbul'un kadrosunda yer alan Hacıoğlu eski aşkı Aslıhan Gürbüz'ün yeni dizisi Kral Kaybederse dizisinin sosyal medya hesabına yorum yapmıştı.

Adını olaylı özel hayatıyla sık sık duyduğumuz Hacıoğlu bu sefer de eski rol arkadaşı Simay Barlas'ın paylaşımına yaptığı yorumla adından bahsettirdi! Gelin kafaları bir hayli karıştıran görenlerin şok geçirdiği o yoruma ve detaylara birlikte bakalım...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında oldukça sert sözler sarf etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında oldukça sert sözler sarf etti.

Özbek, Mourinho'nun yanı sıra sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlarına da tepki gösterdi.

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Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan influencerlarından biri olarak dikkat çekiyor. YouTube'un eski isimlerinden biri olan Özaslan, reklam iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.

Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan influencerlarından biri olarak dikkat çekiyor. YouTube'un eski isimlerinden biri olan Özaslan, reklam iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor.

Moda dünyasında yenilikçi tarzı ve sıkça İngilizce ifadeler kullanmasıyla tanınan Özaslan, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve giyim seçimleriyle eleştirilerin hedefi olabiliyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda yer alan ve La Casa De Papel dizisinin Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero ile fotoğraf çektiren Özaslan, ilginç kıyafet tercihiyle gündeme geldi. Eteği ve çoraplarıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Özaslan, kullanıcıların diline fena düştü. Gelin detaylara birlilte bakalım!

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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