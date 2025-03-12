Ece Gürel Soruşturması: Anne ile Babası Savcıya "Bilgi Sahibi" Sıfatıyla İfade Verdi

Ece Gürel’in büyü, astroloji ve cadılık gibi olaylara ilgili olduğu ve ormana da “çığlık terapisi” için gittiği iddia edilmişti.

Ayrıca genç kadının çalıştığı hukuk bürosunda mobinge maruz kaldığı ve bu sebeple de sıkıntılı günler geçirdiği belirtiliyor.