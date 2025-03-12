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Ece Gürel Soruşturması: Anne ile Babası Savcıya "Bilgi Sahibi" Sıfatıyla İfade Verdi

Ece Gürel Soruşturması: Anne ile Babası Savcıya "Bilgi Sahibi" Sıfatıyla İfade Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 16:51

İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanı’nda 4 gün kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili savcılığın soruşturması sürüyor. 

Ece Gürel’in annesi ile babası bugün soruşturmayı yürüten savcı ile 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Ece Gürel’in annesi ile babasının “bilgi sahibi” olarak verdiği ifadenin soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi.

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Ece Gürel’in hayatını kaybetmesiyle ilgili sır perdesi henüz aralanmış değil.

Ece Gürel’in hayatını kaybetmesiyle ilgili sır perdesi henüz aralanmış değil.

Ece Gürel’in büyü, astroloji ve cadılık gibi olaylara ilgili olduğu ve ormana da “çığlık terapisi” için gittiği iddia edilmişti.

Ayrıca genç kadının çalıştığı hukuk bürosunda mobinge maruz kaldığı ve bu sebeple de sıkıntılı günler geçirdiği belirtiliyor.

Ece Gürel’in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Ece Gürel’in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, soruşturmadaki son durumu öğrenmek üzere saat 14.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 

Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile yaptıkları yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından, adalet sarayından ayrıldı. 

Görüşme sırasında ailenin ifadelerinin de alınarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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