Ece Gürel Soruşturması: Anne ile Babası Savcıya "Bilgi Sahibi" Sıfatıyla İfade Verdi
Ece Gürel Soruşturması: Anne ile Babası Savcıya "Bilgi Sahibi" Sıfatıyla İfade Verdi
İstanbul’da bulunan Belgrad Ormanı’nda 4 gün kayıp olarak arandıktan sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel ile ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.
Ece Gürel’in annesi ile babası bugün soruşturmayı yürüten savcı ile 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Ece Gürel’in annesi ile babasının “bilgi sahibi” olarak verdiği ifadenin soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi.
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Ece Gürel’in hayatını kaybetmesiyle ilgili sır perdesi henüz aralanmış değil.
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Ece Gürel’in hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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