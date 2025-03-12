Karaman’da Çeşme Suyundan Petrol Çıktı: "Sakın İçmeyin" Uyarısı
Karaman’da Çeşme Suyundan Petrol Çıktı: "Sakın İçmeyin" Uyarısı
Karaman’da vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü çeşme suyundan örnekler alarak inceleme yaptı. Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler sonrasında çeşme suyunda 'petrol hidrokarbonlar' tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, çeşme suyunu sakın içmeyin uyarısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karaman’da çeşmeden akan sulardaki koku sonrasında vatandaşların şikayetleri olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sakın içmeyin, sadece temizlikte kullanın” uyarısı
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın