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Karaman’da Çeşme Suyundan Petrol Çıktı: "Sakın İçmeyin" Uyarısı

Karaman’da Çeşme Suyundan Petrol Çıktı: "Sakın İçmeyin" Uyarısı

Karaman
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 16:03

Karaman’da vatandaşlardan gelen şikayetler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü çeşme suyundan örnekler alarak inceleme yaptı. Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler sonrasında çeşme suyunda 'petrol hidrokarbonlar' tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, çeşme suyunu sakın içmeyin uyarısında bulundu.

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Karaman’da çeşmeden akan sulardaki koku sonrasında vatandaşların şikayetleri olmuştu.

Karaman’da çeşmeden akan sulardaki koku sonrasında vatandaşların şikayetleri olmuştu.

Şikayetler sonrasında harekete geçen Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezinde çeşmelerden akan sulardan numune aldı. Alınan numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderildi.

Şehir merkezinde kullanılan şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonlar' tespit edildiğini duyurdu.

“Sakın içmeyin, sadece temizlikte kullanın” uyarısı

“Sakın içmeyin, sadece temizlikte kullanın” uyarısı

Sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşmelerden akan suyun kesinlikle içilmemesi gerektiği vurgulandı. 

Çeşme suyununu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama

Karaman şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonlar' olarak bilinen bileşiklere rastlanarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazıyla bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman Merkez ilçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilecek, analiz süreçleri yakından takip edilecektir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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