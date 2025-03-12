Karaman’da Çeşme Suyundan Petrol Çıktı: "Sakın İçmeyin" Uyarısı

“Karaman şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonlar' olarak bilinen bileşiklere rastlanarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazıyla bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman Merkez ilçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilecek, analiz süreçleri yakından takip edilecektir.”