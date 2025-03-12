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Emeklilere 4 Bin Liralık İkramiye: Bakan Vedat Işıkhan’dan "İyi Oran" Açıklaması

Emeklilere 4 Bin Liralık İkramiye: Bakan Vedat Işıkhan’dan "İyi Oran" Açıklaması

Emekli İkramiyesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 13:56

AKP tarafından Meclis’e sunulan torba yasa teklifinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri de yer almıştı. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ödenen ikramiye tutarı, 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’te gazetecilerin sorduğu emekli ikramiyeleri için “İyi oran” açıklamasında bulundu.

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Türkiye’de bulunan yaklaşık 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri belli olmuştu.

Türkiye’de bulunan yaklaşık 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri belli olmuştu.

Yapılan düzenlemeye göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3’er bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. 

İki bayramdan biner TL’lik artışla emeklilere ödenecek ikramiyenin maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklanan ikramiye tutarını ödemek için SGK’nın hazır olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, rakamla ilgili yeni bir güncelleme ihtimalinin olmadığını ifade etti.

Bakan, ikramiye tutarının az olduğu eleştirilerine ise “O sizin yorumunuz. Yapılan zaman iyi bir oran. İkramiyeler hayırlı olsun” dedi.

Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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