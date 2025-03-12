Emeklilere 4 Bin Liralık İkramiye: Bakan Vedat Işıkhan’dan "İyi Oran" Açıklaması

Açıklanan ikramiye tutarını ödemek için SGK’nın hazır olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, rakamla ilgili yeni bir güncelleme ihtimalinin olmadığını ifade etti.

Bakan, ikramiye tutarının az olduğu eleştirilerine ise “O sizin yorumunuz. Yapılan zaman iyi bir oran. İkramiyeler hayırlı olsun” dedi.