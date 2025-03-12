Emeklilere 4 Bin Liralık İkramiye: Bakan Vedat Işıkhan’dan "İyi Oran" Açıklaması
Emeklilere 4 Bin Liralık İkramiye: Bakan Vedat Işıkhan’dan "İyi Oran" Açıklaması
AKP tarafından Meclis’e sunulan torba yasa teklifinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri de yer almıştı. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ödenen ikramiye tutarı, 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’te gazetecilerin sorduğu emekli ikramiyeleri için “İyi oran” açıklamasında bulundu.
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Türkiye’de bulunan yaklaşık 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri belli olmuştu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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