Çalışanlara Tebliğ Edildi: Gazete Duvar Kapanma Kararı Aldı
Çalışanlara Tebliğ Edildi: Gazete Duvar Kapanma Kararı Aldı
Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı öğrenildi. 2016’dan beri yayın hayatını sürdüren Gazete Duvar’ın kapanmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kapanma kararının çalışanlara iletildiği öğrenildi. Kurumun çalışanları sosyal medya paylaşımlarıyla olayı doğrularken, kapanma kararının sebebi olarak sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması gösterildi.
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2016’nın Ağustos ayında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar ile ilgili okuyucularını üzen bir haber geldi.
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Evrensel’de yer alan habere göre ise kapanma kararının gerekçesi sendika ile görüşmelerden sonuç çıkmaması.
Gazeteci Can Bursalı'nın paylaşımı 👇
Gazeteci Altan Sancar'ın konu ile paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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