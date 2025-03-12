Çalışanlara Tebliğ Edildi: Gazete Duvar Kapanma Kararı Aldı

Disk Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Medyanın krizi devam ediyor. Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. Gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem” diye yazdı.