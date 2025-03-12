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Çalışanlara Tebliğ Edildi: Gazete Duvar Kapanma Kararı Aldı

Çalışanlara Tebliğ Edildi: Gazete Duvar Kapanma Kararı Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 12:59

Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı öğrenildi. 2016’dan beri yayın hayatını sürdüren Gazete Duvar’ın kapanmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, kapanma kararının çalışanlara iletildiği öğrenildi. Kurumun çalışanları sosyal medya paylaşımlarıyla olayı doğrularken, kapanma kararının sebebi olarak sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması gösterildi.

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2016’nın Ağustos ayında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar ile ilgili okuyucularını üzen bir haber geldi.

2016’nın Ağustos ayında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar ile ilgili okuyucularını üzen bir haber geldi.

Türkiye’deki bağımsız ve eleştirel gazeteciliğin önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkan Gazete Duvar kapanma kararı aldı. 

Kurumdan henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak Gazete Duvar’da çalışan gazeteciler sosyal medya hesaplarından kapanma kararını doğruladı.

Evrensel’de yer alan habere göre ise kapanma kararının gerekçesi sendika ile görüşmelerden sonuç çıkmaması.

Evrensel’de yer alan habere göre ise kapanma kararının gerekçesi sendika ile görüşmelerden sonuç çıkmaması.

Disk Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Medyanın krizi devam ediyor. Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. Gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem” diye yazdı.

Gazeteci Can Bursalı'nın paylaşımı 👇

Gazeteci Can Bursalı'nın paylaşımı 👇
twitter.com

'Parçası olmaktan gurur duyduğum muhteşem bir hikayenin sonuna geldik. Elveda Gazete Duvar.'

Gazeteci Altan Sancar'ın konu ile paylaşımı 👇

Gazeteci Altan Sancar'ın konu ile paylaşımı 👇
twitter.com

'Gazetecilik anlamında çok üzücü bir haber aldık. Medya serüveninde bir köşe taşı olarak anılacak Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Mevcut ortamda ayakta durmayı başardılar. Tüm meslektaşlarımız büyük emekler ortaya koydu. Hepsine geçmiş olsun diyorum, ama diliyorum ki onları okumaya devam edeceğiz. Her biri kıymetli ve önemli işler yapıyor.

Okur ve meslektaş olarak hepsine teşekkür ederim.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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