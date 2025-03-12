Dolandırıcıların Kurbanı Oldular: İstanbul’da Emekli Çiftin 26 Milyon Lirası Çalındı
Dolandırıcıların Kurbanı Oldular: İstanbul’da Emekli Çiftin 26 Milyon Lirası Çalındı
İstanbul Silivri’de yaşanan dolandırıcılık olayının detayları ortaya çıktı. Uzun süre Avrupa’da yaşadıktan sonra Türkiye’e dönen Zennure ve Arif Öğün çifti, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara toplamda 650 bin euro (yaklaşık 26 milyon TL) kaptırdı. Telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle ev ve arsalarını satan emekli çift, yetkililerden dolandırıcıların bulunması için yardım talep etti.
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Dolandırıcılar Öğün çiftiyle ilk kez 9 Ekim 2023 yılında temasa geçmiş.
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Villa ve 3 arsayı yarı fiyatına satmışlar
“Telefonlarınızı tuzlu suya atın” diye korkutmuşlar
Çift yıllarca Avrupa’da çalışıp para biriktirmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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