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Dolandırıcıların Kurbanı Oldular: İstanbul’da Emekli Çiftin 26 Milyon Lirası Çalındı

Dolandırıcıların Kurbanı Oldular: İstanbul’da Emekli Çiftin 26 Milyon Lirası Çalındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2025 - 14:32

İstanbul Silivri’de yaşanan dolandırıcılık olayının detayları ortaya çıktı. Uzun süre Avrupa’da yaşadıktan sonra Türkiye’e dönen Zennure ve Arif Öğün çifti, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara toplamda 650 bin euro (yaklaşık 26 milyon TL) kaptırdı. Telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle ev ve arsalarını satan emekli çift, yetkililerden dolandırıcıların bulunması için yardım talep etti.

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Dolandırıcılar Öğün çiftiyle ilk kez 9 Ekim 2023 yılında temasa geçmiş.

Dolandırıcılar Öğün çiftiyle ilk kez 9 Ekim 2023 yılında temasa geçmiş.

76 yaşındaki Arif Öğün'ün telefonunu arayan bir şahıs, kendisini Silivri Emniyet Müdürü Ali Demirbaş olarak tanıttı. 

Dolandırıcı, kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığını ve Selimpaşa'da kaçakların yakalandığını belirterek çiftin güvenini kazandı. 

Çete, Öğün çiftine kimliklerinin bir emlakçıya satıldığını ve o emlakçıya operasyon düzenleneceğini söyledi. Bunun üzerine çift, talimatlara uyarak evlerini ve arsalarını satmaya ikna edildi.

Villa ve 3 arsayı yarı fiyatına satmışlar

Villa ve 3 arsayı yarı fiyatına satmışlar

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle Öğün çifti, Selimpaşa’daki 2,5 katlı villalarını ve 3 arsalarını sattı. 

Çift, parayı aldıktan sonra, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından evlerinde ziyaret edildi. 'Hakan Polis' ve 'Yusuf Akkuş' isimlerini kullanan çete üyeleri, paraların seri numaralarının incelenmesi gerektiğini belirterek tüm parayı aldı ve kayıplara karıştı.

Emekli çiftin bankada bulunan 54 bin eurosu da dolandırcılar tarafından ele geçirildi.

“Telefonlarınızı tuzlu suya atın” diye korkutmuşlar

“Telefonlarınızı tuzlu suya atın” diye korkutmuşlar

Dolandırıcılar, Öğün çiftinin takip edildiğini ve çetenin operasyonu sabote etmemesi için telefonlarını kullanmamaları gerektiğini söyleyerek, telefonlarını tuzlu suya atmaları konusunda talimat verdi. 

Çift, telefonlarını kullanılamaz hale getirdiği için kimseyle iletişime geçemedi ve dolandırıldıklarını çok geç fark etti.

Çift yıllarca Avrupa’da çalışıp para biriktirmiş.

Çift yıllarca Avrupa’da çalışıp para biriktirmiş.

Mağdur Zennure Öğün, yıllarca Avrupa'da çalışarak birikim yaptıklarını, ülkeye yatırım yapmak için döndüklerini belirtti. 

Ancak yaşadıkları bu olay sonrasında yaklaşık 650 bin Euro dolandırıldıklarını adalet arayışında olduklarını söyledi. 

Olayın ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na tüm delilleri sunduklarını ifade eden Öğün, dolandırıcıların yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmalarını istedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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