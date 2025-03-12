Dolandırıcıların Kurbanı Oldular: İstanbul’da Emekli Çiftin 26 Milyon Lirası Çalındı

76 yaşındaki Arif Öğün'ün telefonunu arayan bir şahıs, kendisini Silivri Emniyet Müdürü Ali Demirbaş olarak tanıttı.

Dolandırıcı, kimlik bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığını ve Selimpaşa'da kaçakların yakalandığını belirterek çiftin güvenini kazandı.

Çete, Öğün çiftine kimliklerinin bir emlakçıya satıldığını ve o emlakçıya operasyon düzenleneceğini söyledi. Bunun üzerine çift, talimatlara uyarak evlerini ve arsalarını satmaya ikna edildi.