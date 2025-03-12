Ece Gürel’in Ölümü Sonrasında Yeniden Gündeme Geldi: Sosyal Medya ‘Büyücü’ ve ‘Medyum’ Kaynıyor!

Sabah'ta yer alan habere göre; Bin lira ila 15 bin lira arasında aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme garantisi veren bu kişilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Instagram hesapları üzerinden, tarot, el falı bakan şifacı veya büyücü olduğunu iddia eden sahtekarlar, büyü bozma bahanesiyle yasal olmayan yollarla para topluyor ve aynı zamanda vatandaşı dolandırıyor. Hatta 'Cadılık' eğitimi verdiğini iddia edenler dahi bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre İnstagram'da yer alan 'Medyum.akbar.hoca' kullanıcı adı ile büyü yaptığını iddia eden bir kişi takipçilerine hem garanti veriyor hem de WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçmelerini sağlıyor. Hesapta bin liradan başlayarak 15 bin TL'ye kadar büyülerin ücretleri gösteriliyor.

'Medyum_talhahoca' isimli bir profil ise paylaşımında aşık etme, geri çevirme ritüeli gibi birçok büyü işlemi yaptığını belirterek vatandaşlara ücretsiz bakım vaadi bile sunuyor. Ayrıca bu hesaplar, belirli bir kazanç sağladıklarında hesaplarını kapatıp farklı isimle yeni hesap açarak yine dolandırmaya devam ediyor.