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Ece Gürel’in Ölümü Sonrasında Yeniden Gündeme Geldi: Sosyal Medya ‘Büyücü’ ve ‘Medyum’ Kaynıyor!

Ece Gürel’in Ölümü Sonrasında Yeniden Gündeme Geldi: Sosyal Medya ‘Büyücü’ ve ‘Medyum’ Kaynıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 09:06

Ece Gürel'in ölümüyle spiritüel içerikler gündem oldu. Sosyal medyayı mesken tutan, kendilerine 'büyücü, medyum, hoca, enerji uzmanı' diyen sahtekarlar vatandaşları dolandırıyor. 'Sende büyü var' veya “eski sevgilini sana geri getirebilirim” diyerek insanları korkutan sözde medyumlar insanlardan binlerce lira para talep ediyor.

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermi sebebiyle hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatı dikkatleri yeniden spiritüel içeriklere çekti.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermi sebebiyle hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatı dikkatleri yeniden spiritüel içeriklere çekti.

Vefatı öncesinde ‘cadılık’ eğitimi aldığı iddia edilen Ece Gürel’in vefatının aldığı eğitimlerle ilgili olabileceği iddiası günlerdir konuşulan konulardan biri. 

Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda astronomi ile ilgilendiği ayrıca kurşun dökme işlemi yaptığı belirlenmişti. Bu olayın ardından spirituel eylemlerle ilgili kafalarda bolca soru işareti oluştu. Peki kim bu eğitimleri veren kişiler?

Tek bir tıkla son derece kolay ulaşılan pek çok sözde medyum bulunuyor.

Tek bir tıkla son derece kolay ulaşılan pek çok sözde medyum bulunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bin lira ila 15 bin lira arasında aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme garantisi veren bu kişilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Instagram hesapları üzerinden, tarot, el falı bakan şifacı veya büyücü olduğunu iddia eden sahtekarlar, büyü bozma bahanesiyle yasal olmayan yollarla para topluyor ve aynı zamanda vatandaşı dolandırıyor. Hatta 'Cadılık' eğitimi verdiğini iddia edenler dahi bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre İnstagram'da yer alan 'Medyum.akbar.hoca' kullanıcı adı ile büyü yaptığını iddia eden bir kişi takipçilerine hem garanti veriyor hem de WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçmelerini sağlıyor. Hesapta bin liradan başlayarak 15 bin TL'ye kadar büyülerin ücretleri gösteriliyor.

'Medyum_talhahoca' isimli bir profil ise paylaşımında aşık etme, geri çevirme ritüeli gibi birçok büyü işlemi yaptığını belirterek vatandaşlara ücretsiz bakım vaadi bile sunuyor. Ayrıca bu hesaplar, belirli bir kazanç sağladıklarında hesaplarını kapatıp farklı isimle yeni hesap açarak yine dolandırmaya devam ediyor.

Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti:

Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti:

'Üzerimizde büyü olduğunu ve bozulması gerektiğini söyleyerek bizi ikna etti. 'Yuvanız bile yıkılır' diyerek korkutup, 3 bin TL paramızı aldı. Daha sonra 'Bozamıyorum, kurban alacaksın yoksa büyüyü bozamam' diyerek işlemi iptal edeceğini söyledi. Şikayet edersek hayatımızı bitirecek daha kötü büyüler yapacağı ile tehdit etti. Haberlere vereceğimizi söylediğimizde ise 'Verin, eğlenelim biraz' diye cevap verdi.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bozkurt

Daha önce ne zaman gündeme geldi ki? Büyü için hayvanları doğrayanlar var. Batıl inanç konusunda Hindistan'ı geride bıraktık.

Faruk Naçar

+Sizi haberlere vereceğiz. !¿ // -Verin, reklam olur. :D lkprgvöfşövfldkghtor