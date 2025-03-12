Ece Gürel’in Ölümü Sonrasında Yeniden Gündeme Geldi: Sosyal Medya ‘Büyücü’ ve ‘Medyum’ Kaynıyor!
Ece Gürel’in Ölümü Sonrasında Yeniden Gündeme Geldi: Sosyal Medya ‘Büyücü’ ve ‘Medyum’ Kaynıyor!
Ece Gürel'in ölümüyle spiritüel içerikler gündem oldu. Sosyal medyayı mesken tutan, kendilerine 'büyücü, medyum, hoca, enerji uzmanı' diyen sahtekarlar vatandaşları dolandırıyor. 'Sende büyü var' veya “eski sevgilini sana geri getirebilirim” diyerek insanları korkutan sözde medyumlar insanlardan binlerce lira para talep ediyor.
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermi sebebiyle hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatı dikkatleri yeniden spiritüel içeriklere çekti.
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Tek bir tıkla son derece kolay ulaşılan pek çok sözde medyum bulunuyor.
Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Daha önce ne zaman gündeme geldi ki? Büyü için hayvanları doğrayanlar var. Batıl inanç konusunda Hindistan'ı geride bıraktık.
+Sizi haberlere vereceğiz. !¿ // -Verin, reklam olur. :D lkprgvöfşövfldkghtor