Sosyetenin Konuştuğu Boşanma: 29 Yıllık Evlilik Bitiyor! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Boşanıyor
Sosyetenin Konuştuğu Boşanma: 29 Yıllık Evlilik Bitiyor! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Boşanıyor
Türkiye’nin en ünlü ailelerinden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin 29 yıllık evliliği sona eriyor. 2023 yazında Yunanistan’da çok ciddi bir tekne kazası geçiren ve zorlu bir toparlama sürecine giren çift boşanma kararı aldı. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; sosyetede şok etkisi yaratan bu boşanma kararı için çift resmi süreci de başlattı. İşte detaylar.
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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, 2023 yılı yazında Yunanistan’ın Leros adasına giderken çok ciddi bir tekne kazası yaşamıştı.
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Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; Bu zor süreci arkada bırakan çiftten boşanma haberi geldi. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 yıllık evliliklerini bitiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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