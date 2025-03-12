Sosyetenin Konuştuğu Boşanma: 29 Yıllık Evlilik Bitiyor! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Boşanıyor

Sabah yazarı Bülent Cankurt, kulağına gelen ‘dedikoduyu’ şu sözlerle anlattı: “Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız. 1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, -resmen olmasa da- sona ermiş. Evlerini ayıran çift bir süredir ayrı yaşıyormuş. Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.

Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım. Sebebinin de; ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından Vuslat Hanım'ın eşini sorumlu tutması olduğunu eklemiştim. Çok şükür uzun sürse de ikisi de iyileşti ve kazanın yaraları sarıldı ama kalplerindeki yarayı bir türlü saramamışlar demek ki..”