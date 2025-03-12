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Sosyetenin Konuştuğu Boşanma: 29 Yıllık Evlilik Bitiyor! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Boşanıyor

Sosyetenin Konuştuğu Boşanma: 29 Yıllık Evlilik Bitiyor! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Boşanıyor

Ali Sabancı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 08:20

Türkiye’nin en ünlü ailelerinden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin 29 yıllık evliliği sona eriyor. 2023 yazında Yunanistan’da çok ciddi bir tekne kazası geçiren ve zorlu bir toparlama sürecine giren çift boşanma kararı aldı. Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; sosyetede şok etkisi yaratan bu boşanma kararı için çift resmi süreci de başlattı. İşte detaylar.

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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, 2023 yılı yazında Yunanistan’ın Leros adasına giderken çok ciddi bir tekne kazası yaşamıştı.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, 2023 yılı yazında Yunanistan’ın Leros adasına giderken çok ciddi bir tekne kazası yaşamıştı.

Sabancı çifti, kazada ciddi yaralar aldı, yüzünde çok sayıda yara olan Vuslat Doğan Sabancı 3 kez estetik ameliyat oldu, Ali Sabancı ise arka arkaya 11 kez ameliyat masasına yattı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; Bu zor süreci arkada bırakan çiftten boşanma haberi geldi. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 yıllık evliliklerini bitiriyor.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre; Bu zor süreci arkada bırakan çiftten boşanma haberi geldi. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı 29 yıllık evliliklerini bitiriyor.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, kulağına gelen ‘dedikoduyu’ şu sözlerle anlattı: “Önceki gün sosyete ve iş dünyasını sarsacak bomba bir dedikodu kulağıma geldi. Sosyeteden birkaç farklı kişiden aldığım bilgilere göre, Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı ayrılmış! Evet, yanlış okumadınız. 1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, -resmen olmasa da- sona ermiş. Evlerini ayıran çift bir süredir ayrı yaşıyormuş. Hatta mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci başlattıkları da dedikodular arasında dolaşıyor.

Bu arada ben, Kasım 2023'te, çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini yazmıştım. Sebebinin de; ölümden döndükleri Ağustos 2023'teki bot kazasından Vuslat Hanım'ın eşini sorumlu tutması olduğunu eklemiştim. Çok şükür uzun sürse de ikisi de iyileşti ve kazanın yaraları sarıldı ama kalplerindeki yarayı bir türlü saramamışlar demek ki..”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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