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11 Soruluk Tarih Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

11 Soruluk Tarih Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.06.2025 - 14:05

11 soruluk bu tarih genel kültür testinde full çekmek aslında hiç de zor değil… Tabii geçmişle aranda sağlam bir bağ varsa! Osmanlı’dan Antik Çağ’a, yakın tarihten dünya tarihine kadar uzanan bu testte bilgiler tazelenecek, bazılarıysa seni biraz zorlayacak.

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1. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?

1. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?

2. Osmanlı Devleti kaç yıl sürmüştür?

2. Osmanlı Devleti kaç yıl sürmüştür?

3. II. Dünya Savaşı 1939 yılında hangi ülkenin saldırısıyla başladı?

3. II. Dünya Savaşı 1939 yılında hangi ülkenin saldırısıyla başladı?

4. Amerika kıtasını 1492 yılında keşfeden kaşif kimdir?

4. Amerika kıtasını 1492 yılında keşfeden kaşif kimdir?

5. Hitler Almanya’da hangi unvanla iktidara gelmiştir?

5. Hitler Almanya’da hangi unvanla iktidara gelmiştir?
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6. Wilson İlkeleri kaç maddeden oluşur?

6. Wilson İlkeleri kaç maddeden oluşur?

7. Hangisi I. Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerden biridir?

7. Hangisi I. Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerden biridir?

8. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede gerçekleşmiştir?

8. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede gerçekleşmiştir?

9. İlk çağda yazıyı bulan uygarlık hangisidir?

9. İlk çağda yazıyı bulan uygarlık hangisidir?

10. Rönesans hareketleri öncelikle hangi alanda başlamıştır?

10. Rönesans hareketleri öncelikle hangi alanda başlamıştır?
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11. Osmanlı Devleti’nde padişah çocuklarının eğitim aldığı yere ne ad verilir?

11. Osmanlı Devleti’nde padişah çocuklarının eğitim aldığı yere ne ad verilir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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