11 Soruluk Tarih Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!
11 soruluk bu tarih genel kültür testinde full çekmek aslında hiç de zor değil… Tabii geçmişle aranda sağlam bir bağ varsa! Osmanlı’dan Antik Çağ’a, yakın tarihten dünya tarihine kadar uzanan bu testte bilgiler tazelenecek, bazılarıysa seni biraz zorlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Osmanlı Devleti kaç yıl sürmüştür?
3. II. Dünya Savaşı 1939 yılında hangi ülkenin saldırısıyla başladı?
4. Amerika kıtasını 1492 yılında keşfeden kaşif kimdir?
5. Hitler Almanya’da hangi unvanla iktidara gelmiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Wilson İlkeleri kaç maddeden oluşur?
7. Hangisi I. Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkelerden biridir?
8. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede gerçekleşmiştir?
9. İlk çağda yazıyı bulan uygarlık hangisidir?
10. Rönesans hareketleri öncelikle hangi alanda başlamıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Osmanlı Devleti’nde padişah çocuklarının eğitim aldığı yere ne ad verilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın