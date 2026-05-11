11 Mayıs – 17 Mayıs 2026 Haftanın Yantrası: Dragon

Dr.Astrolog Şenay Devi
11.05.2026 - 15:47

DRAGON Aile, Ev Hayatında Huzur ve Ataların Karmasını Şifalandırma Şaman Yantrası; kadim Dragon Şaman sayıları, Güneş ve Ay enerjisinin birleşimiyle oluşturulan güçlü bir enerji sistemidir. 1221520 sayı sekansı ile uyumlanan bu özel çalışma; aile hayatında huzuru, ev ortamında bereketi, ilişkilerde dengeyi ve atalardan gelen karmik yüklerin şifalanmasını desteklemek amacıyla hazırlanır. Özellikle ev içinde sürekli tekrar eden huzursuzluklar, nesilden nesile aktarılan kırgınlıklar, maddi blokajlar, görünmeyen enerji bağları ve aile bireyleri arasındaki ağır frekansların dönüşümünde güçlü bir destek alanı oluşturur.

Şaman öğretisinde Güneş ve Ay, Tenger’in gözleri olarak kabul edilir.

Aynı zamanda özleri ateş ve su olan iki kutsal kız kardeşi temsil ederler. Güneş; yaşam gücünü, iradeyi, korumayı, bereketi ve yaşam enerjisini temsil ederken, Ay; bilinçaltını, aile bağlarını, ruhsal hafızayı, duyguları ve sezgileri yönetir. Bu iki güçlü enerji birleştiğinde yaşam alanında denge oluşur. Çünkü ev dediğimiz alan yalnızca duvarlardan oluşmaz; yaşanmışlıkların, sözlerin, duaların, kırgınlıkların ve atalardan taşınan enerjilerin biriktiği canlı bir frekans alanıdır.

1221520 sayı sekansı; Dragon Şaman enerjisinde aile köklerini güçlendirme, yaşam alanını koruma, ruhsal yükleri hafifletme ve ev içerisindeki enerji akışını dengeleme frekansı ile çalışır. Bu sayı dizilimi; geçmişten gelen ağır enerjilerin çözülmesini, aile bireyleri arasındaki sevgi bağının güçlenmesini ve yaşam alanında daha huzurlu bir enerji akışının oluşmasını destekleyen özel bir titreşim taşır.

Dragon Şaman Yantrası yalnızca dekoratif bir obje değildir. Yantra; kişinin enerjisiyle çalışan aktif bir sistemdir. Bu nedenle herkes için aynı şekilde hazırlanamaz. Doğum haritası, element dengesi, aktif gezegen etkileri, kişinin yaşamındaki enerji blokajları ve ruhsal frekansı analiz edilmeden kullanılan bir yantra beklenen etkiyi göstermeyebilir. Çünkü her insanın enerji alanı farklıdır ve yantranın bu frekansla rezonansa girmesi gerekir.

Hazırlık sürecinde kullanılan materyaller de enerjinin taşınma biçimini doğrudan etkiler. Oniks taşı; negatif enerjiyi dönüştürme ve güçlü koruma frekansı taşır. Gümüş; sezgileri ve ruhsal bağlantıyı güçlendirir. Altın; bolluk, güç ve yüksek yaşam enerjisini aktive eder. Bakır ise enerjiyi hızla ileten ve frekansı bedene daha güçlü taşıyan özel bir iletkendir. Bu nedenle kullanılacak materyal kişinin enerji yapısına göre özel olarak belirlenir.

AstrodehA koleksiyonunda yer alan tüm yantralar; belirli bir niyet, belirli bir enerji sistemi ve belirli bir kişiyle rezonansa girecek şekilde hazırlanır. Rastgele üretilmiş görseller değildir. Her çalışma özel enerji hesaplamalarıyla hazırlanır ve kişinin yaşam alanında aktif bir frekans alanı oluşturmayı hedefler. Bu yönüyle sıradan bir objeden ayrılır ve gerçek bir dönüşüm aracına dönüşür.

Dragon Şaman Yantrası özellikle aile içindeki enerji dengesini güçlendirmek, ev ortamında huzuru artırmak, bereket akışını desteklemek, ilişkilerde sevgi frekansını yükseltmek, nazar ve negatif enerjilere karşı koruma alanı oluşturmak ve atalardan gelen ağır karmaları dönüştürmek isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Evinde daha sakin, daha güçlü ve daha dengeli bir enerji oluşturmak isteyenler için özel olarak hazırlanan bu çalışma; spiritüel bir farkındalık alanı yaratırken aynı zamanda yaşam alanının enerjisini de dönüştürmeyi amaçlar.

AstrodehA tarafından hazırlanan tüm yantra tasarımları Türk Patent ve Marka Kurumu ile uluslararası marka koruma sistemleri kapsamında koruma altındadır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması veya ticari amaçla kullanılması hukuki yaptırımlara tabidir. Çünkü bu çalışmalar yalnızca estetik tasarımlar değil; bilgi, deneyim, enerji çalışmaları ve yılların birikimiyle oluşturulmuş özel sistemlerdir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

