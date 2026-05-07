108 Yıllık Alman Devi İflas Başvurusunda Bulundu

Temelleri 1918 yılında atılan şirket, efsanevi Alman üretici Schlüter’in 1992’de üretim bandından çekilmesinin ardından markanın tüm yedek parça ve servis operasyonlarını üstlenmişti. 'Oldtimer' olarak adlandırılan klasik traktörlerin hayatta kalmasını sağlayan en önemli merkezlerden biri olan Egelseer, tarım mirasını koruyan bir köprü görevi görüyordu.

Fürth yerel mahkemesi tarafından geçici iflas yöneticisi atanan şirketin yönetici koltuğundaki Dietmar Helm, süreci 'bilinçli bir karar' olarak tanımladı. Şirketin mali krizine, yedek parça satışlarında yaşanan sert düşüşün neden olduğu belirtilirken, bakım ve tamir atölyesinin hala tam kapasite çalıştığı vurgulandı.