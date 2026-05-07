article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
108 Yıllık Alman Devi İflas Başvurusunda Bulundu

108 Yıllık Alman Devi İflas Başvurusunda Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2026 - 13:58

Almanya’nın Bavyera eyaletinde asırlık geçmişiyle tarım dünyasına hizmet veren Egelseer Traktoren GmbH, içine düştüğü mali darboğazı aşamayarak geçici iflas başvurusunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alman devi iflas başvurusunda bulundu.

Alman devi iflas başvurusunda bulundu.

Temelleri 1918 yılında atılan şirket, efsanevi Alman üretici Schlüter’in 1992’de üretim bandından çekilmesinin ardından markanın tüm yedek parça ve servis operasyonlarını üstlenmişti. 'Oldtimer' olarak adlandırılan klasik traktörlerin hayatta kalmasını sağlayan en önemli merkezlerden biri olan Egelseer, tarım mirasını koruyan bir köprü görevi görüyordu.

Fürth yerel mahkemesi tarafından geçici iflas yöneticisi atanan şirketin yönetici koltuğundaki Dietmar Helm, süreci 'bilinçli bir karar' olarak tanımladı. Şirketin mali krizine, yedek parça satışlarında yaşanan sert düşüşün neden olduğu belirtilirken, bakım ve tamir atölyesinin hala tam kapasite çalıştığı vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın