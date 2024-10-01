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104 Bin TL'lik Kombin Giyen Kadın ''Boşuna Yaşıyoruz'' Dedirtti

104 Bin TL'lik Kombin Giyen Kadın ''Boşuna Yaşıyoruz'' Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 16:25

Sokak röportajları sık sık ilginç anlara sahne oluyor, ama bu seferki gerçekten dikkat çekici. Sokak röportajı yapan Can Kesikci isimli muhabir, yoldan geçen bir kadına kombin fiyatını sorduğunda aldığı cevap herkesi şaşırttı.

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Özge isimli kadın, üzerindeki kıyafetlerinin ve takılarının fiyatlarını tek tek sayarak toplamda 104 bin TL'lik bir kombin giydiğini açıkladı.

Özge isimli kadın, üzerindeki kıyafetlerinin ve takılarının fiyatlarını tek tek sayarak toplamda 104 bin TL'lik bir kombin giydiğini açıkladı.

Kıyafetleri ve takıları hakkında bilgiler verirken, son olarak ayakkabılarını çıkardı ve marka çoraplarını gösterdi.

Kıyafetleri ve takıları hakkında bilgiler verirken, son olarak ayakkabılarını çıkardı ve marka çoraplarını gösterdi.

Sosyal medyada hızla yayılan video, izleyenleri şaşırtırken espri malzemesi de oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan video, izleyenleri şaşırtırken espri malzemesi de oldu.

İşte önce videoyu izleyelim ardından da o komik yorumlara bakalım:

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