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Küçük Kızın TEDx Konuşmacılarına Taş Çıkartacak Hayat Dersi Niteliğindeki Videosu

Küçük Kızın TEDx Konuşmacılarına Taş Çıkartacak Hayat Dersi Niteliğindeki Videosu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 14:28

Bazen en derin hayat derslerini en masum bakışlardan almak mümkün. İşte karşınızda küçük bir kız çocuğunun naif ama etkileyici bir şekilde sunduğu hayat dersi...

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Bazı çocuklar o kadar güzel konuşur ve bir konuyu o kadar net anlatır ki, size psikoloğun bile anlatamayacağı derinlikte tavsiyeler verir.

Bazı çocuklar o kadar güzel konuşur ve bir konuyu o kadar net anlatır ki, size psikoloğun bile anlatamayacağı derinlikte tavsiyeler verir.

Twitter'da da bir kullanıcı, küçük bir kız çocuğunun hayat dersi niteliğindeki o videosunu paylaştı.

İşte o video ve gelen yorumlar:

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