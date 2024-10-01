Küçük Kızın TEDx Konuşmacılarına Taş Çıkartacak Hayat Dersi Niteliğindeki Videosu
Küçük Kızın TEDx Konuşmacılarına Taş Çıkartacak Hayat Dersi Niteliğindeki Videosu
Bazen en derin hayat derslerini en masum bakışlardan almak mümkün. İşte karşınızda küçük bir kız çocuğunun naif ama etkileyici bir şekilde sunduğu hayat dersi...
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Bazı çocuklar o kadar güzel konuşur ve bir konuyu o kadar net anlatır ki, size psikoloğun bile anlatamayacağı derinlikte tavsiyeler verir.
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Twitter'da da bir kullanıcı, küçük bir kız çocuğunun hayat dersi niteliğindeki o videosunu paylaştı.
İşte o video ve gelen yorumlar:
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