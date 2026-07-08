10 Soruda Veri Yeni Petrol Değil, Yeni Elektrik mi?

Petrol belirli coğrafyalarda bulunan sınırlı bir kaynaktır. Veri ise dünyanın her noktasında üretiliyor. Akıllı telefonlarımız, araçlarımız, fabrikalarımız, sensörlerimiz ve hatta günlük davranışlarımız sürekli veri oluşturuyor. İnsanlık tarihinde ilk kez bu kadar yaygın üretilen bir ekonomik değer ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle veri, merkezi bir kaynaktan çok dağıtık bir enerji sistemi gibi çalışıyor.

2. Tek Başına Değil, Kullanıldığında Değerli

Yer altından çıkarılan ham petrol doğrudan kullanılmaz; önce işlenmesi gerekir. Veri için de benzer bir durum söz konusu olsa da önemli bir fark bulunuyor. Elektrik nasıl cihazları çalıştırdığında değer yaratıyorsa, veri de analiz edildiğinde ve anlamlandırıldığında gerçek gücünü ortaya koyuyor. Toplanan ancak kullanılmayan veriler, depoda bekleyen kullanılmamış enerjiye benziyor.

3. Yapay Zekânın Yakıtı Veridir

Bugün yapay zekâ sistemlerinin başarısının temelinde veri bulunuyor. Bir yapay zekâ modeli ne kadar kaliteli ve çeşitli veriyle eğitilirse o kadar başarılı sonuçlar üretebiliyor. Bu nedenle veri, yapay zekâ çağının temel enerji kaynağı haline gelmiş durumda. Elektrik sanayi devriminin motoruysa, veri de yapay zekâ devriminin motoru olarak görülebilir.

4. Veri Olmadan Dijital Ekonomi Çalışamaz

Bankacılıktan e-ticarete, sağlık hizmetlerinden lojistiğe kadar pek çok sektör artık veriyle çalışıyor. Şirketler müşteri davranışlarını anlamak, operasyonlarını optimize etmek ve yeni ürünler geliştirmek için sürekli veri kullanıyor. Nasıl ki elektrik kesildiğinde modern şehirler

durma noktasına geliyorsa, veri akışının kesildiği bir dijital ekonomiyi de düşünmek neredeyse imkânsız hale geliyor.