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10 Soruda Veri Yeni Petrol Değil, Yeni Elektrik mi?

etiket 10 Soruda Veri Yeni Petrol Değil, Yeni Elektrik mi?

Devrim Danyal
Devrim Danyal - yazio
08.07.2026 - 19:36
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Uzun yıllardır teknoloji dünyasında sıkça duyduğumuz bir ifade var: “Veri yeni petroldür.” Gerçekten de veri, dijital ekonominin en değerli kaynaklarından biri haline geldi. Ancak günümüzde bu benzetme giderek yetersiz kalıyor. Çünkü petrol belirli bir yerde çıkarılır, işlenir ve tüketilir. Veri ise sürekli üretilir, paylaşılır ve çoğalır. Belki de artık daha doğru bir tanım yapmanın zamanı geldi: Veri yeni petrol değil, yeni elektriktir. Gerçekten öyle mi gelin birlikte bakalım;

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1. Elektrik Gibi Her Yerde Üretiliyor

1. Elektrik Gibi Her Yerde Üretiliyor

Petrol belirli coğrafyalarda bulunan sınırlı bir kaynaktır. Veri ise dünyanın her noktasında üretiliyor. Akıllı telefonlarımız, araçlarımız, fabrikalarımız, sensörlerimiz ve hatta günlük davranışlarımız sürekli veri oluşturuyor. İnsanlık tarihinde ilk kez bu kadar yaygın üretilen bir ekonomik değer ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle veri, merkezi bir kaynaktan çok dağıtık bir enerji sistemi gibi çalışıyor. 

2. Tek Başına Değil, Kullanıldığında Değerli 

Yer altından çıkarılan ham petrol doğrudan kullanılmaz; önce işlenmesi gerekir. Veri için de benzer bir durum söz konusu olsa da önemli bir fark bulunuyor. Elektrik nasıl cihazları çalıştırdığında değer yaratıyorsa, veri de analiz edildiğinde ve anlamlandırıldığında gerçek gücünü ortaya koyuyor. Toplanan ancak kullanılmayan veriler, depoda bekleyen kullanılmamış enerjiye benziyor. 

3. Yapay Zekânın Yakıtı Veridir 

Bugün yapay zekâ sistemlerinin başarısının temelinde veri bulunuyor. Bir yapay zekâ modeli ne kadar kaliteli ve çeşitli veriyle eğitilirse o kadar başarılı sonuçlar üretebiliyor. Bu nedenle veri, yapay zekâ çağının temel enerji kaynağı haline gelmiş durumda. Elektrik sanayi devriminin motoruysa, veri de yapay zekâ devriminin motoru olarak görülebilir. 

4. Veri Olmadan Dijital Ekonomi Çalışamaz 

Bankacılıktan e-ticarete, sağlık hizmetlerinden lojistiğe kadar pek çok sektör artık veriyle çalışıyor. Şirketler müşteri davranışlarını anlamak, operasyonlarını optimize etmek ve yeni ürünler geliştirmek için sürekli veri kullanıyor. Nasıl ki elektrik kesildiğinde modern şehirler

durma noktasına geliyorsa, veri akışının kesildiği bir dijital ekonomiyi de düşünmek neredeyse imkânsız hale geliyor.

5. Geleceğin Şirketleri Veri Merkezli Kuruluyor

5. Geleceğin Şirketleri Veri Merkezli Kuruluyor

Sanayi çağında fabrikalar üretimin merkeziydi. Dijital çağda ise veri merkezleri ve veri platformları stratejik öneme sahip hale geldi. Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinin büyük bölümü veriyi toplama, işleme ve analiz etme yetenekleri sayesinde büyüyor. Gelecekte şirketlerin rekabet avantajı sahip oldukları makinelerden çok yönettikleri veri miktarıyla ölçülebilir. 

6. Veri Sürekli Yenileniyor ve Çoğalıyor 

Petrol kullanıldığında tükenir. Elektrik üretilebilir ve sürekli akış halinde kullanılabilir. Veri ise daha da farklıdır; kullanıldıkça çoğalabilir. Bir veriden yeni veriler üretilebilir, analizler yapılabilir ve farklı bilgiler elde edilebilir. Bu özellik veri ekonomisini tarihteki tüm kaynak ekonomilerinden ayırıyor. Veri tüketilen değil, büyüyen bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. 

7. Ülkelerin Gücü Veri Yetenekleriyle Ölçülebilir 

Geçmişte ülkelerin gücü doğal kaynaklarıyla ölçülüyordu. Daha sonra sanayi kapasitesi ve enerji üretimi ön plana çıktı. Günümüzde ise veri toplama, işleme ve analiz etme becerisi stratejik bir avantaj haline geliyor. Yapay zekâ geliştiren, dijital altyapı kuran ve veri ekonomisini yöneten ülkeler küresel rekabette önemli bir üstünlük elde edebilir. 

8. Veri Güvenliği Yeni Neslin Enerji Güvenliği Olabilir 

Elektrik altyapılarının korunması nasıl kritik öneme sahipse, veri altyapılarının korunması da aynı derecede önemli hale geliyor. Siber saldırılar, veri ihlalleri ve dijital sabotajlar artık ekonomik ve ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturuyor. Gelecekte veri güvenliği, enerji güvenliği kadar stratejik bir konu olarak değerlendirilebilir. 

9. Her Birey Aynı Zamanda Bir Veri Üreticisi 

Elektrik üretimi uzun yıllar boyunca büyük santrallerin kontrolündeydi. Günümüzde güneş panelleri sayesinde bireyler de enerji üretebiliyor. Veri dünyasında ise herkes zaten bir üretici konumunda. Attığımız adımlar, yaptığımız alışverişler, kullandığımız uygulamalar ve dijital davranışlarımız sürekli veri oluşturuyor. Bu nedenle veri ekonomisinin merkezinde yalnızca şirketler değil, bireyler de bulunuyor.

10. Geleceğin En Kritik Altyapısı Veri Ağları Olabilir 

Sanayi çağını elektrik şekillendirdi, internet çağına ise veri yön veriyor. Yakın gelecekte şehirler, ulaşım sistemleri, sağlık hizmetleri, eğitim platformları ve yapay zekâ uygulamaları büyük ölçüde veri ağları üzerinden çalışacak. Belki de geleceğin en önemli sorusu “Ne kadar enerji üretiyoruz?” değil, “Veriyi ne kadar iyi yönetiyoruz?” olacak. Çünkü dijital çağın gerçek gücü, veriyi üretmekten çok onu anlamlandırabilmekten geçiyor.



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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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