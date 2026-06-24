10 Soruda İnternetin Yerine Gelebilecek Yeni Ağ; Uzay İnterneti Nedir ?
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İnternet, son otuz yılın en büyük teknolojik dönüşümünü yarattı. Ancak bugün kullandığımız internet altyapısı büyük ölçüde karasal kablolara, veri merkezlerine ve yer istasyonlarına dayanıyor. Peki ya gelecekte internet gökyüzüne taşınırsa? Binlerce uydu tarafından desteklenen uzay interneti, yalnızca bağlantı hızlarını değil, dijital dünyanın kurallarını da yeniden yazabilir. Gelin birlikte göz atalım;
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1. İnternet Kablolardan Kurtulabilir
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4. Afet Dönemlerinde Hayati Rol Oynayabilir
7. Veri Merkezlerinin Yapısı Değişebilir
10. İnternetin Sonraki Evrimi Gökyüzünde Şekillenebilir
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