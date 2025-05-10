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10 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

10 Mayıs Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.05.2025 - 20:20

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Tazminatını 10 Yıldır Alamayan İşçi Erol Eğrek Holding Korumaları Tarafından Öldürüldü

Tazminatını 10 Yıldır Alamayan İşçi Erol Eğrek Holding Korumaları Tarafından Öldürüldü

Çalık Holding’ten 10 senedir alamadığı 7 milyon TL’lik tazminatını isteyen Erol Eğrek isimli işçi şirketin İstanbul Şişli’de bulunan binasına giderek yetkililerle görüşmek istedi. Eğrek'in yanında getirdiği silahla şirket bahçesinde bulunan saksıya üç el ateş ettiği iddia edilirken bu olayın ardından Çalık Holding’in yaklaşık 10 koruması tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Erol Eğrek hayatını kaybetti. Umut Sendikası’ndan yapılan açıklamada hayatını kaybeden Erol Eğrek için Çalık Holding önünde eylem düzenleneceği belirtildi.

Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Ünlü Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Ünlü modacı Barbaros Şansalİstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını X hesabından paylaştı. Şansal, kısa bir süre sonra serbest bırakıldığına dair bir paylaşım daha yaptı.

Ebeveynler Dikkat! Ticaret Bakanlığı İki Ürünü İfşa Etti: Satışı Yasaklandı

Ebeveynler Dikkat! Ticaret Bakanlığı İki Ürünü İfşa Etti: Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, iki adet ürünü ifşa etti. Yapılan denetimlerde usulsüzlük tespit edilen oyuncak araba ile oda kokusu hakkında karar verildi. İki ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

İstanbul Haramidere'de İki Metrobüs Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Haramidere'de İki Metrobüs Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Haramidere'de metrobüs durağında kaza meydana geldi. İki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi ise yaralandı.

PKK'nın 'Fesih Kongresi' Sonrası Özel'den İlk Açıklama: ''Terörsüz Türkiye'ye 'Evet' Diyoruz, Ben Garantörüm''

PKK'nın 'Fesih Kongresi' Sonrası Özel'den İlk Açıklama: ''Terörsüz Türkiye'ye 'Evet' Diyoruz, Ben Garantörüm''

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin beşincisi rotası Van oldu. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Valisi Ozan Balcı'yı hedef aldı. Özel, Balcı'ya seslenerek, ''Vali efendi, valiliğini bil. Otur oturduğun yerde otur!'' dedi.

PKK'nın dünkü 'fesih kongresi' hakkında da konuşan Özel, ''Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz'' dedi.

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"Bizi de Sevecek misin?" Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Spotify'a Sert Çıkış

"Bizi de Sevecek misin?" Şarkıcı Oğuzhan Koç'tan Spotify'a Sert Çıkış

Şarkıcı Oğuzhan Koç, X hesabı üzerinden Spotify'a isyan etti. Spotify’ın içerik politikaları hakkında sert çıkan Oğuzhan Koç, 'Sevgili @SpotifyTurkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?' dedi.

İddia: Abdullah Öcalan'ın Cezaevi Koşulları İyileştirildi, Geniş Yere Taşındı

İddia: Abdullah Öcalan'ın Cezaevi Koşulları İyileştirildi, Geniş Yere Taşındı

Terörsüz Türkiye Projesi sürecinde flaş gelişme yaşandı. PKK beklenen açıklamayı yaptı ve kongresinin toplandığını duyurdu. PKK’nın “Tarihi kararlar alındı” açıklamasının ardından önümüzdeki günlerde neler yaşanacağı ve sürecin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Sürece dair meraklar sürerken İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşulları da gündeme geldi. Gazeteci Ayşe Yıldırım, Öcalan’ın koşullarının iyileştirildiğini ileri sürerek Kısa Dalga’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ateşkes Haberini ABD Başkanı Donald Trump Açıkladı: "Hindistan ile Pakistan Anlaşmaya Vardı"

Ateşkes Haberini ABD Başkanı Donald Trump Açıkladı: "Hindistan ile Pakistan Anlaşmaya Vardı"

Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattığını açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra iki ülke arasında ateşkes ilan edildi. Ateşkes haberi ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla duyuruldu.

Başkent Futbolunda Gençlerbirliği Şampiyon, Ankaragücü Küme Düştü

Başkent Futbolunda Gençlerbirliği Şampiyon, Ankaragücü Küme Düştü

TFF 1.Lig'de normal sezon bugün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Süper Lig'e çıkan iki takım ve küme düşenler bugün netleşti. Üçüncü takım için kıyasıya bir Play Off yarışı olacak. 

Bugünkü sonuçlarla birlikte Ankara futbolu da ilginç bir sonuca imza attı. Bir asırı aşan mazileriyle rakip olan Gençlerbirliği ve Ankaragücü iki farklı duygu yaşadı.

Trabzon'da Galatasaray Formasıyla Gezen Taraftara Saldırı

Trabzon'da Galatasaray Formasıyla Gezen Taraftara Saldırı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği maça dakikalar kala şehir meydanında gerilim yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, meydanda Galatasaray formasıyla gezen bir futbolsevere Trabzonsporlular saldırdı, Galatasaraylı taraftarın, fotoğrafçıya sığındığı belirtildi. (@UltrasTurkish)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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