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Ateşkes Haberini ABD Başkanı Donald Trump Açıkladı: "Hindistan ile Pakistan Anlaşmaya Vardı"

Ateşkes Haberini ABD Başkanı Donald Trump Açıkladı: "Hindistan ile Pakistan Anlaşmaya Vardı"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.05.2025 - 15:25

Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattığını açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra iki ülke arasında ateşkes ilan edildi. Ateşkes haberi ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla duyuruldu.

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Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti.

Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti.

Günlerdir olduğu gibi bugün de Pakistan ve Hindistan'da hareketli anlar yaandı. Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattığını duyurdu. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.

Bu açıklama sonrası Hint ordusu da Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını açıkladı.

Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı belirtildi.

İki ülke arasında yapılan açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.

İki ülke arasında yapılan açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda uzun süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu davrandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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