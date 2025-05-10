Ateşkes Haberini ABD Başkanı Donald Trump Açıkladı: "Hindistan ile Pakistan Anlaşmaya Vardı"

Günlerdir olduğu gibi bugün de Pakistan ve Hindistan'da hareketli anlar yaandı. Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattığını duyurdu. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.

Bu açıklama sonrası Hint ordusu da Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını açıkladı.

Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı belirtildi.