Ateşkes Haberini ABD Başkanı Donald Trump Açıkladı: "Hindistan ile Pakistan Anlaşmaya Vardı"
Pakistan ordusu bu sabah Hindistan güçlerine karşı 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattığını açıkladı. Bu açıklamadan saatler sonra iki ülke arasında ateşkes ilan edildi. Ateşkes haberi ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla duyuruldu.
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Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti.
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İki ülke arasında yapılan açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenmedik bir hamle geldi. Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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