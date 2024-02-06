1 Yıldır Depremde Kaybolan Kızını Arıyor: “Hastaneye Girişi Var ama Kendisi Yok!”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıldönümünde yaşanan acılar da yeniden hatırlanıyor. Fadime Gökçe, enkaz altında kalan kızı Fikriye Aybüke Körük'ü bir yıldır arıyor. Anne Gökçe; enkazın önünde yaptığı “açıklamada Kızımın hastaneye girişi var ama kendisi yok' diyerek gözyaşlarına boğuldu.