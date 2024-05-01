1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Dünya Ekonomisinde Çalışanların Katma Değeri

Tarım sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde genellikle önemli bir paya sahiptir ve milyonlarca kişiye iş imkanı sağlar. Ayrıca, tarımın endüstriyel boyutta yapılmasıyla birlikte, verimliliği artırmak için teknoloji ve yeniliklere de yatırım yapılmaktadır.