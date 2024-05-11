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1. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı! Sakaryaspor Play-Off Finaline Yükseldi

1. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı! Sakaryaspor Play-Off Finaline Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
11.05.2024 - 18:27

Trendyol 1. Lig'in son haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşen üçüncü takım oldu. Doğu Marmara Derbisi'nde Kocaelispor'u yenen Sakaryaspor ise play-off bileti kaptı.

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Trendyol 1. Lig'in son haftası, büyük heyecana sahne oldu. play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen maçta Kocaelispor konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in son haftası, büyük heyecana sahne oldu. play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen maçta Kocaelispor konuk ettiği Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Sakaryaspor, bu sonuçla ligi 3. sırada bitirerek doğrudan play-off finalinde yer almaya hak kazandı.

Sakaryaspor, bu sonuçla ligi 3. sırada bitirerek doğrudan play-off finalinde yer almaya hak kazandı.

Tuzlaspor ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak Giresunspor ve Altay’ın ardından küme düşen son takım oldu.

Tuzlaspor ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak Giresunspor ve Altay’ın ardından küme düşen son takım oldu.

Alınan sonuçların ardından play-off eşleşmeleri de şu şekilde gerçekleşti 👇

Alınan sonuçların ardından play-off eşleşmeleri de şu şekilde gerçekleşti 👇
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