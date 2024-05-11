1. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı! Sakaryaspor Play-Off Finaline Yükseldi

Trendyol 1. Lig'in son haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşen üçüncü takım oldu. Doğu Marmara Derbisi'nde Kocaelispor'u yenen Sakaryaspor ise play-off bileti kaptı.