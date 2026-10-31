Mide, göğüs ve duygusal denge bu ay en hassas bölgelerin. Merkür'ün retrosu beşinci evinde ayın başında kalp çevresinde baskı hissi verebilir; yavaş nefes alıp vermek rahatlatır. Ayın ortasında Merkür ileri harekete dönünce göğüs rahatlıyor. Dördüncü evinde ileri harekete geçen Venüs evdeki huzuru artırarak sindirimi de destekliyor. İkinci evde bir araya gelen Mars ve Jüpiter boğaz bölgesini zorlayıp iştahı artırabilir. İkizler Dolunayı on ikinci evinde uykunu bölebilir; yatmadan önce ekran ve kafein tüketimini azalt. Onuncu evde ilerleyen Satürn ve Neptün eklem ve dizlerde yük hissi bırakabilir. Hafif ve erken bir akşam yemeği tercih et. Duygularını yazarak boşaltmak iç gerginliği azaltır. Sabah kahvaltısını atlamamak gün boyu enerjini dengeler.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…