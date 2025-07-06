7 Temmuz Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, gökyüzünün en derin sırlarını koruyan Uranüs, bugün İkizler burcunda adeta bir dansa başlıyor. Bu durum senin bilinçaltını titretiyor, uykularındaki gizemli imgeleri, iç sesinin en hafif fısıltılarını ve en derinlerde sakladığın düşünceleri dışarıya çıkarıyor. Bu süreç, senin için adeta bir yeniden doğuş, bir dönüşüm zamanı olabilir.

İş hayatında belki de ışıklardan uzak, sahnenin arkasında kalmış olabilirsin. Ama unutma ki, perdenin arkasındaki kişiler de oyunun akışını yönlendirirler. İşte tam da bu dönemde, etkili ve stratejik kararlar alabilir, belki de hiç kimsenin beklemediği, devasa bir adım atabilirsin. Gizli bir proje üzerinde çalışabilir, online bir iş fırsatını değerlendirebilir ya da ruhani bir meslek seni çekebilir. Kim bilir, belki de hayatının işini bulmak üzeresindir. Hayatın sana sunduğu bu fırsatları değerlendirmek için iç sesini dinle, rüyalarındaki imgeleri yorumla ve derinlerde sakladığın düşüncelerini serbest bırak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…