5 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seni her zaman koruyup kollayan, güvende hissetmeni sağlayan o sakin limanından çıkmak, belki de biraz daha heyecan peşinde koşmak için kıpır kıpır hissedebilirsin. Belki de bugüne dek üzerinde fazla düşünmeden atılmaktan çekindiğin bir projenin, bir fikrin veya bir düşüncenin seni içten içe harekete geçirmeye başladığını da fark edebilirsin.

Kendini tanıdığın ilk günden beri sahip olduğun yeteneklerini, belki de daha önce hiç aklına gelmeyen bir şekilde değerlendirmek, hatta belki de tamamen yeni bir alanda, belki de hiç tanımadığın bir alanın içinde kendini göstermeyi düşünüyor olabilirsin. Gün içinde belki de hiç beklemediğin bir anda, tamamen spontane bir şekilde aklına gelecek bir fikir, belki de bir süre sonra hayatını tamamen değiştirecek bir sürecin ilk adımı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…