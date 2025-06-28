29 Haziran Pazar Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, haftanın son günü senin için bir hayli keyifli geçebilir. İç dünyanla baş başa kalmayı ve kendi düşüncelerinle, hislerinle vakit geçirmeyi seçebilirsin. Belki de biraz meditasyon yaparak, ruhunu dinlendirebilir ve enerjini yeniden toplayabilirsin. Ancak, gökyüzünde göz kamaştırıcı Merkür ile gizemli Plüton'un karşıtlığı, maddi konularda bir kontrol ihtiyacını tetikleyebilir.

Bu durum, harcamaların, borçların veya belki de işin karşılığını almak gibi konuların zihnini meşgul etmesine neden olabilir. Belki de bugün, bu konular üzerinde düşünmek ve bir plan yapmak için en uygun zamandır. Kendi maddi durumunu kontrol altına almak, seni daha da güçlü ve güvende hissettirebilir. Bu, belki de hayatının bu aşamasında ihtiyaç duyduğun şeydir. Bu nedenle, bugünü kendine ayır, meditasyon yap, düşüncelerini toparla ve maddi durumunu kontrol altına al. Bu, senin için oldukça rahatlatıcı ve güçlendirici olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…