23 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün belki de iş dünyasının tüm ağırlığını hissetmek istemeyebilirsin. İç dünyanda bir tür kararsızlık, belki de biraz dağınıklık hissi olabilir. Bu durum, iş hayatındaki detayları gözden kaçırmana ve beklenmedik hatalar yapmana sebep olabilir.

Unutmadan söyleyelim, bugün bir de Güneş ile Neptün'ün kozmik dansının etkisi altındasın. Bu iki gök cisminin oluşturduğu kare açı ise seni biraz daha dikkatli olmaya itiyor. Yaptığın işleri bir hatta belki de iki kere gözden geçirmen, bu kozmik etkinin altında daha da önem kazanıyor.

İş hayatının stresi seni bunaltıyorsa, belki de bir mola vermenin zamanı gelmiştir. Ancak bu bir seçenek değilse, en azından yavaşlamalı ve dikkatini toplamalısın. İşlerin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için, belki de biraz daha yavaşlamak ve detaylara odaklanmak gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…