28 Nisan - 4 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, çoğu zaman enerjik ve hareketli olsan da bu hafta kendine biraz daha dikkat etmelisin. Özellikle hareket sistemine, yani kaslarına ve eklemlerine ekstra özen göstermelisin.

Spor salonunda ağırlık kaldırırken, sabah koşusunda ya da evde yoga yaparken biraz daha dikkatli olmalısın. Unutma, sağlıklı bir vücut için spor şart ama sakatlanmalarla karşılaşmak istemeyiz, değil mi? Bu yüzden, spor yaparken her zamankinden daha fazla özen göster. Belki biraz daha ısınma hareketleri ekleyebilir, hareketlerini daha kontrollü yapabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...