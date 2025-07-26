27 Temmuz Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün seni su elementinin enerjisiyle buluşturuyor. Dışarıda termometrelerin kırmızı çizgiyi aştığı bu sıcak yaz gününde, senin ruhunun derinliklerinde bir serinlik arayışı var. Bu içsel serinlik arzusu, belki de su elementinin senin üzerindeki etkisinin bir yansıması olabilir, kim bilir?

Biraz da sağlık konularına değinelim. Bugünlerde ayaklarında hafif bir şişlik hissedebilirsin. Ödem ve dolaşım sorunlarına karşı dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Ama endişelenme, çözüm aslında çok basit. Hafif bir yürüyüş, ayaklarını rahatlatabilir ve dolaşımını hızlandırabilir. Ayrıca, soğuk su banyoları da bu dönemde senin için oldukça faydalı olabilir. Hem serinler, hem de ayaklarındaki şişlik ve ödem sorunlarına karşı etkili bir çözüm bulmuş olursun.

Beslenme konusuna gelirsek, ev yapımı kompostolar bu dönemde senin en iyi dostun olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…