2 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iş dünyası dışında farklı bir konuyla meşgul olman gerekecek: Para yönetimi. Zihnini kurcalayan ve seni bir iç sorgulamaya sürükleyen 'Gerçekten ihtiyacım olan ne?' sorusu, bugünün ana temasını oluşturuyor. Az ve çok arasındaki ince çizgiyi belirlemek, maddi anlamda derin bir farkındalık kazanmanı sağlayabilir.

Görünen o ki bu süreç senin için sadece bir maddi deneyim olmayacak! Aynı zamanda kişisel gelişimine de katkı sağlayacak. Çünkü kazanmaya başladığın haftanın ilk gününden itibaren duyguların profesyonel kararlarının ardında kalacak!

Aşk hayatında ise özgürlüğünü koruma ve bir yandan da kalıcı bir bağ kurma arayışında olabilirsin. Partnerinle olan farklılıklarını kabullenmek, ilişkine yeni bir renk, belki de daha önce hiç deneyimlemediğini bir boyut katabilir. Öte yandan eğer bekarsan, sıradan bir sohbet bile seni heyecanlandırabilir ve kalbinde yeni bir aşkın tohumlarını ekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…