1 Haziran Pazar Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün maddi konularla ilgili içgüdülerinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serme fırsatın olacak. Özellikle geçmişte sana geceleri uykularını kaçıran, belki de huzurunu bozan bir borç ya da ödeme konusu varsa, bugün ona çözüm bulabileceğin bir gün olabilir. Balık burcundaki Ay, seni sezgisel olarak doğru yöne, doğru kararlara yönlendirecek.

Bugün kalbinle düşündüğün, kalbinden geçen her şey, ruhuna iyi gelecek. Belki sessiz bir köşede, belki deniz kenarında, belki de yeşillikler içinde bir parkta olmak... sana kendini tamamlanmış hissettirecek. İşte bu sayede finansal anlamda önünü açacak kararlar alma şanssın da artacak.

Aşk konusunda ise kalbinde adeta bir kıvılcım alev alacak. Sevgilinle göz göze geldiğinde sanki dünya duracak, etrafındaki her şey anlamsızlaşacak. Romantik bir akşam yemeği, belki bir yürüyüş, bugünün yumuşak ve sakin enerjisiyle seni adeta bir aşk masalının içine çekecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…