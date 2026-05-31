Sevgili Yay, bu Haziran ayı senin için finansal sonuçlar alacağın ve maaş beklentilerini netleştireceğin bir dönem olacak. 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek Oğlak Dolunayı, uzun süredir emek verdiğin işlerin maddi karşılığını kesin bir şekilde almanı sağlayacak. Bu süreçte kazançlarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırırken, kendi değerini yöneticilerine ispat edeceksin.

Ayın ilk yarısında kurduğun güçlü iş ortaklıkları, ay sonuna doğru cebine girecek olan paranın doğrudan artmasına zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu katılımcı duruşun, yakın zamanda imzalayacağın prim veya zam anlaşmalarıyla taçlanarak karşına çok daha refah dolu bir tablo çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her ortak adım, seni ekonomik olarak daha güçlü hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…