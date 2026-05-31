Sevgili Yay, bu Haziran ayında fiziksel görünümünde ve enerjinde belirgin iyileşmeler yaşayacaksın. 13 Haziran tarihinde Venüs'ün Aslan burcuna geçişi nedeniyle bedenine daha fazla özen göstermeye ve kişisel bakımına zaman ayırmaya ihtiyaç duyacaksın. Bu durum, yaşam enerjinin bir anda tavan yapıp sana büyük bir canlılık vermesini sağlayacak.

Özellikle artan açık hava aktiviteleri ve spor rutinleri, kas sistemini doğrudan güçlendirecek. Günlük temponun hareketliliği nedeniyle, bu ay beslenme düzenini korumaya ve su tüketimini artırmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…