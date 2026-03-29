Sevgili Yay, bu hafta iş hayatında önemli fırsatlar seni bekliyor. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, günlük işlerinin maddi sonuçlarını daha net bir şekilde gözlemleyeceksin. Bu durum, küçük alışkanlıklarının ne kadar büyük bir etkisi olduğunu anlamanı sağlayacak. Tam da bu noktada profesyonel yaşamının işleyişini, çalışma şeklini, verimliliğini ve sistemini yeniden düzenlemek üzerine odaklanabilirsin.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Mars karşıtlığı ile birlikte iş temponda bir artış yaşanabilir. Bir işi yetiştirmek için kendini fazlasıyla zorlamak durumunda kalabilirsin. Bu durumda dengeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu unutma. Yeni bir düzen kurarak değiştirdiğin küçük alışkanlıklardan ve heyecanlar dan beslen.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Ay ile Neptün altmışlığı sana duygusal bir hassasiyet getirecek. Özellikle de bekar bir Yay burcuysan, hayalini kurduğun o harika ilişkiye bir adım daha yaklaşabilirsin. İdeal aşkı bulmak üzere dahi olabilirsin. İlişkisi olan Yay burçları için ise bu hafta romantik anlar öne çıkacak. Partnerinle geçireceğin bu özel anlar, ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir. Hoş jestler, romantik sürprizler ve eğlenceli aktiviteler ile ilişkine renk katmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…