28 Nisan - 4 Mayıs Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta planladığından biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle kalp ve tansiyonla ilgili ufak tefek dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bunlar hayatını olumsuz etkileyecek ciddi durumlar olmasa da, yine de dikkatli olmanda fayda var.

Plüton'un geri hareketi, Venüs ile oluşturduğu kare açı derken stres, bu dalgalanmalara neden olabilecek en büyük faktör olsa gerek. Kendine dikkat et, biraz dinlen ve hayatın seni üzmesine izin verme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...